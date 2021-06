von Jutta Freudig

Nach 14 fortlaufenden Tagen mit Inzidenzwerten unter 100 tritt für die Menschen im Landkreis Tuttlingen die zweite Öffnungsstufe der Corona-Verordnung in Kraft. Am Donnerstag hat das Landratsamt eine entsprechende Anordnung getroffen, die seit Freitag gültig ist. Kulturschaffenden, Sportlern, dem stationären Einzelhandel, Betreibern von Sportstätten und Fitnessstudios, Gewerbetreibenden und Gastronomen kommen die Erleichterungen entgegen. Gerade auch die Immendinger Vereine können sich über weitere Öffnungen freuen.

Öffnungsstufe 2 14 Tage nach Öffnungsschritt 1 weist die Sieben-Tage-Inzidenz eine sinkende Tendenz auf: Die Gruppengröße erweitert sich auf eine Person pro 20 Quadratmeter; weiterhin besteht Testpflicht für alle Personen; Spiele sind ohne Teilnehmerbegrenzung und mit bis zu 250 Zuschauer im Freien möglich.

Wie der Landkreis Tuttlingen den Vereinsbereich betreffend informiert, sind Kulturveranstaltungen, insbesondere von Theater- oder Konzertaufführungen und Filmvorführungen, mit bis zu 250 Teilnehmern im Freien oder 100 innerhalb geschlossener Räume wieder erlaubt. Das gilt auch für Vortrags- und Informationsveranstaltungen. Zudem dürfen Wettkämpfe des kontaktarmen Amateursports sowie des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der Teilnehmer und mit bis zu 250 Zuschauern im Freien oder 100 innerhalb geschlossener Räume stattfinden. Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten, Fitness- und Yogastudios sowie vergleichbarer Einrichtungen für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport ist allgemein wieder erlaubt, was ebenfalls für den organisierten Vereinssport gilt. Hygiene- und Testregeln müssen eingehalten werden.

Weitere Öffnungsstufen Öffnungsstufe 3 (Sieben-Tage-Inzidenz liegt fünf Tage in Folge unter 50 oder weist 14 Tage nach Öffnungsschritt 2 eine sinkende Tendenz auf): Die Gruppengröße erweitert sich auf eine Person pro 10 Quadratmeter. Die maximal zulässige Zuschauerzahl im Freien erhöht sich auf 500 Personen. Inzidenz unter 35 (Sieben-Tage-Inzidenz liegt fünf Tage in Folge unter 35; unabhängig von den Öffnungsschritten): Die Testpflicht entfällt im Freien; die maximal zulässige Zuschauerzahl im Freien erhöht sich auf 750 Personen. Kabinennutzung weiterhin mit Testpflicht. Organisierter Vereinssport darf auch außerhalb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien mit Gruppen von bis zu 20 Personen stattfinden. So dürfen etwa Vereinsmannschaften beispielsweise im Wald joggen.

Bei den sporttreibenden Vereinen in Immendingen sind in der zurückliegenden Woche erste Öffnungen angekündigt worden. Alte Trainingszeiten sollen teilweise nach Abstimmung wieder aufgenommen werden. Darauf hat zum Beispiel der Kegelsportclub Immendingen hingewiesen. Beim Sportverein 1920 TuS Immendingen war bereits wieder ein Bezirkspokalspiel der aktiven Mannschaft möglich, die B-Jugend steht heute im Viertelfinale. Der Sportverein Hattingen bietet jüngeren Kindern jeden zweiten Sonntag die Möglichkeit zu Lauf- und Ballspielen auf dem Sportplatz. Im Freien aktiv sind ebenfalls verschiedene Abteilungen des Turnvereins Immendingen.