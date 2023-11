Außergewöhnliches haben neun Mitglieder des Radsportvereins Mauenheim wahr gemacht. Die Gruppe hat sowohl das Deutsche Radsportabzeichen als auch das Deutsche Sportabzeichen errungen. Die Aktiven der Gruppe sind: Bernhard Bach, Dirk Böttcher, Werner Dergan, Anita Keller, Stefan und Leonhard Loy, Harald Leiber, Hubert Sieczkowski und Kathrin Zeiser.

Im Sommer hatte Harald Leiber, langjähriges Mitglied des Vereins, die Idee, den Radsport auch einmal nach Regeln auszuüben mit dem Ziel, das Radsportabzeichen zu erringen. Neun begeisterte Radler entschlossen sich spontan, an der Aktion teilzunehmen. Manfred Danner erklärte sich bereit, die nach den Richtlinien vorgeschriebene Aufgabe als zertifizierter Prüfer zu übernehmen. Das Projekt wurde am 20. Juli mit dem Training gestartet. Für die Teilnehmer hieß es nun, kräftig in die Pedale zu treten.

Bald zeigte sich, dass die Herausforderung erfolgreich geschafft werden kann. Dirk Böttcher, zweiter Vereinsvorsitzender, konnte beim Herbstfest den Radsportlern das sogar in der Höchststufe Gold erreichte Abzeichen mit Urkunde übergeben. Er erläuterte die geforderten Disziplinen, die auch Geschicklichkeit erforderten. Sein Dank galt dem Initiator, dem Prüfer und Kathrin Zeiser, welche die Formalitäten erledigte, für ihren Einsatz. Bei der erreichten Gruppendynamik und dem Spaß an der Sache bestand Einigkeit, im kommenden Jahr wieder anzutreten. Gern will man dabei Neuzugänge integrieren.

Manfred Danner, engagierter Leichtathlet, hielt die erbrachte Leistung für steigerungsfähig und begeisterte die Teilnehmer dafür, zusätzlich das Deutsche Sportabzeichen mit zu erwerben. Dem Vorschlag wurde entsprochen und ebenfalls mit großem Erfolg die weitere Leistung erbracht. Alle Teilnehmer haben das Sportabzeichen ebenfalls in Gold errungen, das ihnen Manfred Danner am Herbstfest zusätzlich überreichen konnte.