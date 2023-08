Zwei aufmerksame Bürger haben in Immendingen möglicherweise Schlimmeres verhindert: Zwei Papiertonnen waren in der Nacht auf Samstag gegen 0.30 Uhr in Brand geraten, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Flammen in der Straße Mühlstädtle loderten bereits lichterloh.

Schnell ist alles unter Kontrolle

Ein Immendinger war zu dem Zeitpunkt auf dem Heimweg und bemerkte die starke Rauchentwicklung. Er folgte den Schwaden und entdeckte die brennenden Mülltonnen. Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die innerhalb weniger Minuten eintraf. Die Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf andere Objekte. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und kann den Brand löschen. | Bild: Alex Filippi

Bis die Brandschützer jedoch vor Ort waren, kam ein zweiter Helfer hinzu. Dieser Mann, nach Angaben der Polizei barfuß und mit einem Security-Shirt bekleidet, stellte geistesgegenwärtig mehrere weitere Mülltonnen auf die Fahrbahn. So konnte sich der Brand nicht ausweiten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der Mann jedoch den Brandort.

Die Ordnungshüter suchen nun diesen Zeugen sowie weitere Immendinger, die möglicherweise Angaben zum Brand machen können. sie können sich unter der Telefonnummer 07461/9410 melden. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt.

So hoch ist der Schaden

Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 1000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwölf Brandschützern und drei Fahrzeugen im Einsatz.