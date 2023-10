Bei einem Treffen interessierter Teilnehmer hat die Immendinger Gemeindeverwaltung bereits frühzeitig die ersten Weichen für die Ausrichtung des 38. Weihnachtsmarkts gestellt. Die traditionelle Veranstaltung wird in diesem Jahr am Wochenende des 2. und 3. Dezember ausgerichtet. Zum zweiten Mal übernimmt dabei die Gemeinde die Organisation des Markts, der bis vor der Corona-Pause noch vom Immendinger Ortsverband des Bundes der Selbständigen veranstaltet wurde. Der Rahmen des zweitägigen Ereignisses wird dabei im Wesentlichen weiterhin beibehalten.

Zu der Vorbesprechung für den Weihnachtsmarkt, die von Bürgermeister Manuel Stärk und Hauptamtsleiter Mark Löffler geleitet wurde, fanden sich viele interessierte Vertreter von Vereinen und Institutionen sowie private Teilnehmer ein, darunter auch Neueinsteiger. Sie wurden über den Termin der Veranstaltung, die wie bisher auch am ersten Adventswochenende abgehalten wird, ebenso informiert wie über die ersten Vorbereitungen zum Ablauf und zum Rahmenprogramm. „Wir sind gerade dabei, wieder ein ordentliches Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, das sich am letztjährigen erfolgreichen Ablauf orientieren soll“, so Hauptamtsleiter Mark Löffler. „Hier müssen jedoch von Seiten des Hauptamtes noch ein paar finale Planungen und Rücksprachen mit den Mitwirkenden erfolgen.“ Bislang haben die Marktteilnehmer wie Immendinger Vereine, Schulen, Kindergärten, die Kirchengemeinden oder private Verkäufer ihr Angebot immer in ansprechenden Holzhäuschen auf dem Schlossplatz, der Hindenburgstraße sowie unter den Arkaden des Rathausinnenhofs bereitgehalten. Zum Rahmenprogramm auf der Freilichtbühne trugen meist Kinderchöre, Musiker und Jugendgruppen bei. Die Aktionen und die Marktbuden werden dabei stets noch durch die eindrucksvolle Kulisse des beleuchteten Oberen Schlosses aufgewertet, sodass der Immendinger Weihnachtsmarkt zu einem beliebten Ziel für Besucher aus der Region zählt.

Bei der ersten Besprechung meldeten sich 14 Interessenten fest für die Mitwirkung als Marktteilnehmer an. Löffler erklärte: „Wir warten jedoch noch auf einige Rückmeldungen und haben die Anmeldefrist nochmals verlängert.“ Wer den Termin verpasst hat, kann seine Anmeldung noch bis 15. Oktober abgeben. „Dieser Tag ist dann aber der Anmeldeschluss,“ so der Hauptamtsleiter, der im vergangenen Jahr erstmals die Organisation des Markts übernommen hatte, damals noch in Kooperation mit dem Bund der Selbständigen. Bürgermeister Stärk betonte, dass er sich darauf freue, in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern einen schönen und besinnlichen Weihnachtsmarkt veranstalten zu können. Das gelte sowohl für die Mitwirkenden beim Rahmenprogramm als auch für die Standbetreiber. „Wir möchten gerne an den Erfolg der letzten Jahre anknüpfen.“

Hauptamtsleiter Mark Löffler beantwortet unter Telefon 07462 24220 oder mark.loeffler@immendingen.de Fragen zum Weihnachtsmarkt und nimmt Anmeldungen entgegen.