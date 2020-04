Ein schwarz lackierter Audi A4 mit Tuttlinger Kennzeichen war in der Nacht zum Ostersonntag in einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Mozartstraße in einem Wohngebiet in Zimmern abgestellt. Der Täter bewarf den Wagen mit Eiern und verursachte neben der Verschmutzung des Fahrzeuges eine Eindellung an der Heckklappe. Weiterhin wurde das Kennzeichen an der Heckseite entwendet. Hinweise wünscht der Polizeiposten Immendingen unter 07462 /94640.