Der 26-jährige Schwenninger Adrian Schneikart hat am Forstlichen Stützpunkt Bachzimmern seine dreijährige Ausbildung als Forstwirt beendet und ist offiziell verabschiedet worden. Auf den jungen Mann folgen im September zwei neue Auszubildende, die von der Ausbildungsstelle im kleinsten Immendinger Ortsteil auf den Beruf des Forstwirts vorbereitet werden. Damit schult der Stützpunkt dann wieder sechs junge Männer. Ausbildungsleiter ist seit Jahren Forstwirtschaftsmeister Willi Hahn. Ihm steht seit Mai noch Ausbildungsassistent Heiko Fahr aus Radolfzell-Böhringen zur Seite. Nach dem Abschied von Karl Veit im vergangenen Jahr hat Ulrich Maier die Leitung des forstlichen Stützpunkts Bachzimmern übernommen. Diese zunächst kreisübergreifende, mittlerweile dem neuen Forstbezirk Baar-Hegau zugeordnete Ausbildungsstätte besteht inzwischen seit 40 Jahren.

Der Leiter des Forstbezirks, Bernhard Beinhofer übergab dem frischgebackenen Forstwirt Adrian Schneikart im Rahmen einer Feier sein Zeugnis. An der Verabschiedung nahmen neben Willi Hahn und Heiko Fahr auch Uwe Bruggner vom Personalrat und Forstwirt Frederik Hanßmann teil. Beinhofer sagte, hinter dem Forstbezirk liege ein gutes Jahr. „Wir hatten tolle Holzpreise und konnten bis auf wenige Ausnahmen planmäßig wirtschaften.“ Er freue sich, dass die Ausbildungsstelle wachse und auf den Abschluss eines Forstwirts zwei neue Auszubildende folgen. Ebenso gebe es mit dem neuen Ausbildungsgehilfen zusätzliche Unterstützung für Willi Hahn. Beinhofer lobte Adrian Schneikart für sein gutes Abschneiden am Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof in Gengenbach. Er hob hervor, dass das Interesse am Beruf des Forstwirts gut sei. „Wir hatten noch Auswahl bei den neuen Auszubildenden“, erklärte er. Derzeit werden Adam Rozak aus Geisingen, Robin Ullmann aus Ippingen, Paul Jauch aus Rottweil und Fabio Rimmele aus Eigeltingen ausgebildet. Neu hinzu kommen Mathieu Gründig aus Aldingen und Laurenz Hörmle aus Denkingen.