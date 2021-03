von Jutta Freudig

Die Erschließungsarbeiten sind bereits in Teilen fertiggestellt, nun soll auch mit der Realisierung eines der größten Wohnbauprojekte in Immendingen begonnen werden. Am Montag, 29. März, befasst sich der Gemeinderat mit dem Baugesuch für vier der insgesamt zehn geplanten, dreieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhäuser im Baugebiet Hinterwieden.

121 Wohnungen sollen entstehen

Dabei wird auch darauf eingegangen, wie die 121 Wohnungen auf die Gebäude verteilt sein werden und welche Bauten zuerst entstehen. Die Wohnanlage, die über den Immendinger Projektentwickler Adventus an den Start gebracht wird, umfasst im Endausbau zehn, teils unterschiedlich große, Häuser mit je drei Voll- und einem Staffelgeschoss.

Geplant ist auch eine große Tiefgarage, in der sich die Mehrzahl der Stellplätze für die Fahrzeuge der Bewohner sowie Fahrradabstellplätze befinden wird. Angeschlossen wird das neue Baugebiet über eine neue Erschließungsstraße in Verlängerung der Max-Eyth-Straße.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung

Das Baugesuch für das neue Feuerwehrhaus, das ebenfalls an dieser Erschließungsstraße entstehen soll, behandelt der Gemeinderat in seiner Montagssitzung in einem weiteren Punkt.

Und für ein drittes Projekt in diesem Gebiet, die Anlage von Autostellplätzen neben und hinter der Immendinger Sporthalle, vergibt das Gremium die Bauarbeiten. Zu den Themen der Beratung gehört unter anderem auch die Teilsanierung und Geländer-Erneuerung der großen Rad- und Fußgängerbrücke im Bahnhofsbereich. Da die Brücke alle Gleise des Immendinger Bahnhofs und die Oberleitungen überspannt, gestalten sich die Arbeiten aufwendig.

Zu den die Ortsteile betreffenden Themen bei der 26-Punkte-Tagesordnung gehören die Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten für die zweite Freianlage am Amtenhauser Bach in Zimmern sowie das Einschalten eines Baulandentwicklers und Erschließungsträgers für das Ippinger Baugebiet Dietrain II. Die Gemeinderatssitzung beginnt am Montag um 19 Uhr in der Donauhalle.