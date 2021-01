von Jutta Freudig

Fast fünf Jahre nach der ersten Bauvoranfrage für die Realisierung eines Hotels und Boardinghouses im Gebiet Am Freizeitzentrum am Zimmerer Ortseingang im Februar 2016 beschäftigt das Bauantragsverfahren den Immendinger Gemeinderat nun erneut. In seiner Sitzung am Montag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Donauhalle wird sich das Gremium mit einer Verlängerung der 2017 erteilten Baugenehmigung befassen.

Prädestiniert für Daimler-Mitarbeiter

Das ambitionierte Projekt für das mit 96 Zimmern bislang einzige größere Hotel in Immendingen wurde 2016 während der Bauphase des Daimler-Prüfzentrums in Angriff genommen.

Immendingen Daimler-Effekte bringen Immendingen den Neuaufbruch Das könnte Sie auch interessieren

Als Boardinghouse (ein englischer Begriff für einen Beherbergungsbetrieb, der Appartements mit hotelähnlichen Leistungen bietet) war es unter anderem auch zur Unterbringung von Daimler-Mitarbeitern prädestiniert. Der Vorstellung der Entwurfsplanung folgte rund ein Jahr später die Baugenehmigung, danach im Sommer 2017 noch eine Änderung der Baupläne.

94 Parkplätze geplant

Vorgesehen war zu diesem Zeitpunkt ein langgezogenes, vierstöckiges Gebäude zwischen dem Neubaugebiet „Am Freizeitzentrum“ und der Bundesstraße 311. Neben den 96 appartementähnlichen Zimmern sollte es in dem Hotel unter anderem ein Bistro und einen großen Mehrzweckraum für Tagungen oder Veranstaltungen geben. Die Planung wies außerdem 94 oberirdische Parkplätze aus.

Immendingen Erster Immendinger Hotelneubau in Startlöchern Das könnte Sie auch interessieren

Am weitesten gediehen schien das Projekt im April 2018, als mit der Hotelmarke Best Western eine renommierte Gruppe für die Vermarktung des künftigen Hotels „Junge Donau„ präsentiert wurde. Danach stockten die Hotelpläne jedoch, während im Umfeld das komplette Wohngebiet mit Einfamilienhäusern bebaut wurde und in der Nachbarschaft auch das Mischgebiet aus Gewerbebetrieben schnell wuchs.

Gemeinderat berät am nächsten Montag

Nun liegt die Thematik dem Gemeinderat erneut vor, der über die Verlängerung der Baugenehmigung beschließen muss. Weitere Themen der Sitzung am kommenden Montag sind unter anderem die Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 sowie die die Billigung und der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplanentwurf des Gebiets „Dietrain II“ in Ippingen.