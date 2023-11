Malerei, Skulpturen, Kunsthandwerk, Holzarbeiten, Unikatschmuck, Weihnachtskrippen, Handarbeiten und vieles mehr – der Kreativität der 17 Mitwirkenden bei der Immendinger Künstler- und Hobbykünstlerausstellung waren am Wochenende keine Grenzen gesetzt. Die im zweijährigen Rhythmus ausgerichtete Schau mit Werken heimischer Talente fand bei den Besuchern erneut an beiden Tagen eine gute Resonanz. Sie wurde schon zum 18. Mal in der Regie der Gemeinde Immendingen veranstaltet.

„Es ist die Vielfalt, die den Reiz dieser Ausstellung ausmacht und gewissermaßen ihr Markenzeichen ist“, freute sich Bürgermeister Manuel Stärk bei der Eröffnung der Hobbykünstlerausstellung am Samstagnachmittag. Zur Vernissage in der Donauhalle war bereits ein großes Publikum gekommen. Und es bekam neben der Kunst gleich auch noch Musik präsentiert: Die musikalischen Geschwister Margarita und Alexander Muallem umrahmten den Auftakt der Veranstaltung.

„Die Ausstellung zeigt einmal mehr, wie lebendig und kreativ unsere Gemeinde ist“, betonte Manuel Stärk vor den Künstlern und Zuhörern. Kunst habe die einzigartige Fähigkeit, die Menschen zu verbinden, unabhängig von Herkunft, Alter oder Hintergrund. „Sie spricht eine universelle Sprache, die über Grenzen hinweg reicht und uns tief im Herzen berührt“, so der Bürgermeister. Stärk dankte den teilnehmenden Künstlern und allen, die bei der Organisation der Ausstellung aktiv waren, so vor allem Carina Kehm von der Gemeindeverwaltung. Im Anschluss an die Vernissage hatten die Besucher Gelegenheit, sich die ausgestellten Kunstwerke und Arbeiten in Ruhe anzuschauen. Die Ausstellung blieb bis zum Samstagabend geöffnet und war auch am Sonntag ganztags zu sehen, was von zahlreichen Einheimischen und Gästen aus der ganzen Region rege in Anspruch genommen wurde.

Folgende 17 Kreative wirkten am Wochenende bei der Künstler- und Hobbykünstlerausstellung und zeigten ihre Arbeiten: Edeltraud Bausch (Holzsterne, Strickarbeiten), Walter Benz (Skulpturen, Drechselarbeiten), Elizaveta Dmitrenko (abstrakte und moderne Malerei), Peter Disch (Acrylmalerei auf Leinwand), Edwin Frank (Weihnachtskrippen, Drechselarbeiten), Dominique Großmann (Holzarbeiten mit Dekoration), Martina und Valentina Bury (Mode und Design, Naturbasteleien) Christine Seifried und Anneliese Van Riesen (Handarbeiten, Holzbastelarbeiten), Sibylle Donner und Gabriele Dinter (Unikatschmuck aus Halbedelsteinen), Brigitte Stimmler und Marietta Zeller (Arbeiten aus Holz, Stoff, Wolle, Beton sowie Puppen), Volker Kunz (Gestaltung in Acryl, Holz, Metall), Dieter Seidler (Krippen und Schiffe).

Bei der 18. Künstlerschau beteiligten sich auch wieder Schüler der Reischachschule Immendingen. Sie steuerten Werke aus ihrem Kunstunterricht bei. Die Bewirtung der Besucher übernahm an beiden Tagen der Landfrauenverein Ippingen/Zimmern, der den Gästen bei der Eröffnung zum Sekt der Gemeinde wieder den beliebten, selbstgebackenen Hefezopf servierte. Im Foyer der Halle hatten die Landfrauen eine Cafeteria aufgebaut, die auch während des ganzen Sonntags von den Besuchern rege genutzt wurde.