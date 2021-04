von Jutta Freudig

Die große Freianlage mit Abenteuerspielplatz, Bolzplatz, Sitzstufen und Wasserspielfläche am unteren Lauf des Amtenhauser Bachs in Zimmern erfreut schon seit zwei Jahren Familien mit Kindern aus der Gemeinde Immendingen und darüber hinaus.

Atrium und Renaturierung

Jetzt soll ein ähnliches Projekt am Bachlauf oberhalb der Bundesstraße 311 realisiert werden, das ebenfalls ein Atrium am Wasser und mehrere Spazier- und Verbindungswege beinhaltet. Außerdem wird der Amtenhauser Bach auch in diesem Bereich teilweise renaturiert.

Der Gemeinderat hat jetzt die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für 235.144 Euro an die Firma Schöppler aus Meßkirch vergeben, die schon die erste Freianlage gebaut hat. Derzeit hat der Amtenhauser Bach an der betreffenden Strecke noch einen mehr oder minder schnurgeraden Verlauf. In Abstimmung mit dem Landrats- und Wasserwirtschaftsamt hat die Gemeinde Immendingen daher einen Plan für Verbesserungen erarbeitet.

Drei zusätzliche Bauplätze

Ziel ist es unter anderem, mit der Renaturierung des Wasserlaufs die Hochwassersituation in diesem Gebiet in den Griff zu bekommen. Dadurch wird es möglich, entlang der Beethovenstraße im benachbarten Baugebiet auch ohne neue Bebauungsplanung noch einmal drei Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser zu gewinnen. Diese Ergänzung des beliebten Baugebiets ist der Gemeinde in Zeiten des hohen Siedlungsdrucks willkommen.

Immendingen Der Gemeinderat von Immendingen will die Weichen für das große Wohnbauprojekt im Baugebiet Hinterwieden II stellen Das könnte Sie auch interessieren

Neben der Renaturierung der nördlichen Bachstrecke ist ein weiteres Atrium mit Sitzstufen und mit Niedrigwasserbereich vorgesehen. Dadurch entsteht auch in diesem Bereich eine höhere Aufenthaltsqualität direkt am Wasser. Der bestehende Fußweg entlang des Amtenhauser Bachs soll vom ersten Park im unteren Wasserlauf in Richtung Friedhof weitergeführt werden, und auch ein weiterer Weg zu der neuen Anlage ist vorgesehen.

Baubeginn noch im April

Das Projekt, das bei der Vergabe rund 73.000 Euro günstiger ausfiel als erwartet, wird durch die Wasserwirtschaft gefördert. Laut Ortsbaumeister Martin Kohler sollen die Arbeiten noch im April beginnen.