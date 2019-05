Eine neue Trial-Fläche zur Erprobung von Allradfahrzeugen, zwei Hubschrauber-Landeplätze, ein Baubereich für eine Eventhütte der Gemeinde, mehr Flexibilität bei der Nutzung der Grundstücke und etwas mehr Gebiete für Wald – das sehen die Änderungen von Flächennutzungsplan und zwei Bebauungsplänen für den Bereich des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums Immendingen vor. Durch die geplanten neuen Festlegungen ergeben sich keine neuen umweltrelevanten Auswirkungen. Der Gemeindeverwaltungsverband Immendingen/Geisingen und der Immendinger Gemeinderat haben die beiden Änderungsverfahren für die Planungen am Montagabend jeweils einstimmig auf den Weg gebracht.

Daimler-Gelände

Die Daimler AG hat im Jahr 2011 über 500 Hektar Fläche erworben, auf der sich damals noch die Bundeswehrkaserne und der Standortübungsplatz befanden. In der Folge wurde der Bau des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums in einem aufwändigen Genehmigungsverfahren mit Änderung des Flächennutzungsplans und Ausweisung zweier Bebauungspläne vorbereitet und 2014 genehmigt. In vierjähriger Bauzeit hat der Autobauer das 200-Millionen-Euro-Projekt realisiert und im Herbst 2018 offiziell in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Die neuen Planungen rüsten für weiterhin anstehende Maßnahmen. (feu)