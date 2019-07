Der neue Immendinger Gemeinderat, dem 19 Mitglieder angehören, ist bei der konstituierenden Sitzung am Montagabend offiziell für die kommende fünfjährige Amtsperiode verpflichtet worden. Die erste Sitzung des neuen Gremiums fand im feierlichen Rahmen und vor einer großen Zuhörerzahl in der Donauhalle statt. Eingeleitet wurde sie durch die Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte und die Ehrung langjähriger Kommunalpolitiker, die Bürgermeister Markus Hugger vornahm. Nach der Verpflichtung wurden innerhalb des Gremiums die einzelnen Aufgaben vergeben und die Ortsvorsteher gewählt.

„Wir haben nicht lang geredet, sondern einfach gehandelt und immer an einem Strang gezogen,“ beschrieb Bürgermeister Markus Hugger die Politik der Immendinger Gemeinde- und Ortschaftsräte. Er blickte zu Beginn der Sitzung auf die vergangenen fünf Jahre kommunalpolitischer Arbeit zurück und dankte allen bisherigen Räten für ihr Engagement. Als einige wichtige Aufgaben für die neue Amtsperiode nannte er die Schulsanierung, den Bau des Feuerwehrhauses, die weitere Breitbandverkabelung, die Realisierung des Bürgerhauses Zimmern sowie Arbeiten an der Lindenberg- und der Schöntalhalle.

Vor der Konstituierung des neuen Gemeinderats verpflichtete Bürgermeister Markus Hugger 18 der 19 Gremiumsmitglieder. Sie sprachen die Formel: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ In die beiden beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats wurden gewählt: Verwaltungsausschuss: CDU: Christian Abert, Thomas Gaßner, Ulrike Graupner, Monika Kienzle, Clemens Knoblauch und Zita Merz (Stellvertreter: Heimrad Buhl, Roland Leiber, Marlies Aschmann, Günter Heizmann, Christoph Baumann, Niklas Graf); SPD: Norbert Bödeker und Gerhard Walter (Stellvertreter: Ute Scharre-Grüninger und Peter Glökler); IMMI: Björn Riedzek. Technischer Ausschuss: CDU: Baumann, Buhl, Graf, Ilg, Heizmann, Leiber (Stellvertreter: Knoblauch, Kienzle, Merz, Abert, Aschmann, Gaßner); SPD: Scharre-Grüninger, Glökler, Frank Henning (Stellvertreter: Bödeker, Henning, Walter); IMMI: Riedzek.

Zur ersten Bürgermeister-Stellvertreterin wählte das Gremium CDU-Rätin Monika Kienzle, zweiter Bürgermeister-Stellvertreter ist Gerhard Walter (SPD). In der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands sitzen: CDU: Monika Kienzle, Clemens Knoblauch und Roland Leiber (Stellvertreter: Ulrike Graupner, Niklas Graf, Christian Abert); SPD: Frank Henning (Peter Glökler). Mitglieder im Kuratorium Kindergarten St. Josef sind Ulrike Graupner und Zita Merz (Stellvertreter sind Gerhard Walter und Ute Scharre-Grüninger).

Die Ortsvorsteher

Bei seiner konstituierenden Sitzung hat der Gemeinderat die Ortsvorsteher der fünf Ortsteile sowie ihre Stellvertreter gewählt. Das Gremium bestätigte dabei die zuvor in den Ortschaftsräten der Teilorte vorgenommenen Wahlen. Die neuen sind auch die bisherigen Ortsvorsteher: Roland Leiber in Hattingen (Stellvertreter Thomas Gaßner), Marlies Aschmann in Hintschingen (Albert Keller), Christian Butschle in Ippingen (Berthold Wenzler), Michael Ilg in Mauenheim (Marcel Bach) sowie Günter Heizmann in Zimmern (Dorothea Hofmann). (feu)