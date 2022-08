Ein Unbekannter hat am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, am Riedsee auf Hüfinger Gemarkung einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen und ist danach geflüchtet.

Unbekannter packt Mitarbeiter am Hals

Ein 70-jähriger Mitarbeiter der Stadt und dessen Kollege sprachen den Unbekannten am Ufer des Riedsees an, da dieser ein Lagerfeuer angezündet hatte. Das ist im Uferbereich grundsätzlich verboten. Daraufhin packte der Englisch sprechende Mann den 70-Jährigen am Hals und schubste ihn weg.

Anschließend stieg der Täter in einen weißen Bus mit dem britischen Kennzeichen ein und fuhr davon. Personen, die gegen 22 Uhr im Bereich des Riedsee Beobachtungen gemacht haben, oder denen der Standort des Busses bekannt ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830 zu melden.