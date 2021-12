von SK

Seltsam gegenüber spielenden Kindern verhalten hat sich ein Unbekannter in der Nähe eines Kinderheims auf der Straße „Weiherweg“ am Samstagabend, 4. Dezember, gegen 17 Uhr. Das meldet die Polizei.

Am Handgelenk gepackt

Ein auf dem Hof eines Kinderheims spielender Jugendlicher bemerkte einen Mann, der sich in einem nahen Gebüsch versteckte. Als der Junge auf ihn zuging, ergriff der Mann dessen Handgelenke und hielt sie fest. Andere Jugendliche bemerkten ihn dann ebenfalls, worauf der Mann den Jungen los lies und in Richtung Hohenstraße flüchtete. Dabei rannte er so knapp an einer Fußgängerin vorbei, dass er sie fast anrempelte.

Vorher schon aufgefallen

Der gleiche Mann fiel dem Jungen bereits vor einer Woche auf, als er ihn abends gegen 18 Uhr auf seinem Weg in Richtung Bahnhof verfolgt hatte. Die Polizei bittet Zeugen, denen der Unbekannte möglicherweise aufgefallen ist, um Mithilfe. Der Mann ist Anfang 40, dunkler, sportlicher Typ, und war mit einem langen Mantel mit aufgesetzter Kapuze bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771/837830, entgegen.