von Simon Wöhrle

Ob in der freien Natur, am Straßenrand oder an Containerstandorten: immer wieder machen es sich Menschen leicht, ihren Müll zu entsorgen. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes ist das zuletzt vor der Kompostanlage in Hüfingen passiert.

Donaueschingen / Hüfingen Vier tote Schwäne bei Donaueschingen entdeckt – Labore bestätigen Vogelgrippe-Virus (H5N1) Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere Autoreifen wurden bei der Kompostanlage in Hüfingen abgelegt. Da es sich bei den Reifen um kostenpflichtige Abfälle handelt, stellt das laut Pressemitteilung eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet wird.

Laut Bußgeldkatalog werden dafür bei bis zu fünf Reifen zwischen 75 und 200 Euro fällig, bei mehr als fünf Reifen bis zu 2500 Euro. Das Amt für Abfallwirtschaft bittet daher Beobachtungen und Hinweise, die zur Ermittlung der Verursacher beitragen könnten, beim Amt oder direkt bei der Polizeidienststelle zu melden.

Wohin mit alten Reifen Da die Reifen nicht nur aus Gummi bestehen, sondern als Verbundstoffe gelten, müssen sie fachgerecht entsorgt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen können sie bei Reifenhändlern zurückgegeben werden. Dafür kann eine kleine Gebühr anfallen. Außerdem kann man alte Reifen bei den Recyclingzentren im Landkreis abgeben. Für normale Autoreifen ohne Felge werden hier 3,50 Euro pro Stück fällig.

Für Stirnrunzeln im Landratsamt sorgte darüber hinaus die Tatsache, dass das Recyclingzentrum Donaueschingen nicht weit entfernt ist. Dort hätten die Reifen ordnungsgemäß abgegeben werden können. Die jetzt anstehende Entsorgung der wilden Müllablagerung verursacht laut Pressemitteilung Mehrkosten, die sich zum Nachteil aller Bürger auswirken.

Solche Fälle gibt es immer wieder

Laut Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Stadt Donaueschingen, werden zwei bis drei Mal im Jahr abgelegte Reifen gefunden. Sonstige wilde Müllablagerungen müssten etwa ein Mal im Monat entsorgt werden.

Für die Entsorgung wurde laut Pressesprecherin des Landratsamts der Maschinenring Schwarzwald-Baar beauftragt, die Reifen wurden zum Recyclingzentrum Donaueschingen gebracht. Die Entsorgung mit den verbundenen Personal- und Transportkosten kostete den Kreis demnach rund 500 Euro.