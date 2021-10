Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag zwischen Hüfingen und Behla auf der B27 gekommen. Laut Polizei war die Straße mehrere Stunden gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Was ist passiert?

Laut Polizei sei gegen 13.15 Uhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der B27 aus Richtung Donaueschingen kommend in Richtung Blumberg gefahren. Vor der Abfahrt Hüfingen sei er aus noch unbekannter Ursache in den Begegnungsverkehr geraten und es sei zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Renault gekomme. Die 70-jährige Renault-Fahrerin sei beim Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Sie und der schwer verletzte 60-Jährige mussten für weitere Behandlungen in Kliniken gebracht werden.

Mehrere Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme habe die B27 für mehrere Stunden gesperrt werden müssen. Die Verkehrspolizeiinspektion Zimmern hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei, Rettungsdiensten und Notarzt war die Feuerwehr Hüfingen im Einsatz.

Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Zimmern unter 0741/348790 entgegen.