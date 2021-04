Ein 59-jähriger Fahrer eines Subaru Forrester überholte laut Mitteilung der Polizei zwei vor ihm in Richtung Mundelfingen fahrende Autos. Dabei übersah er eine 25-jährige Audi A 7 Fahrerin, die ihm entgegenkam. Trotz gegenseitigem Ausweichmanöver prallten beide Autos seitlich zusammen.

Während der Audi total beschädigt auf einem Feld zum Stehen kam, geriet der Subaru Forrester auf den Randsteifen und überschlug sich. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte auch die Audi-Fahrerin, die leichtere Verletzungen davongetragen hatte, in ein Krankenhaus.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten noch einen VW Bus, der sich in der überholten Kolonne befand. Der Schaden an allen drei Autos beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 35.000 Euro. Zur Bergung der Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die Polizei die L 171 komplett sperren.