Hüfingen vor 2 Stunden

Jugendliche versuchen über Dach in Sporthalle einzubrechen – während einer Sportveranstaltung

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr versucht, in eine Sporthalle an der Hohenstraße in Hüfingen einzubrechen. Warum sie das während einer Sportveranstaltung versucht haben, ist unklar.