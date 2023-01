Laut Polizei war die 27-Jährige von Tuttlingen kommend in Richtung Döggingen unterwegs. An der Einmündung zur B 27, Fahrtrichtung Donaueschingen, bog sie nach links auf die Zufahrt der B 27 ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Touran eines 33-Jährigen.

Bei einem Unfall auf der B 31 werden am Samstagabend drei Erwachsene leicht verletzt. Zwei Kleinkinder bleiben unverletzt. | Bild: Jürgen Filipiak / Feuerwehr Hüfingen

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie eine 32-jährige Mitfahrerin im VW Touran leicht verletzt. Ein im Renault befindliches fünfjähriges Kind sowie ein im VW Touran sitzendes zweijähriges Kleinkind blieben unverletzt.

Totalschaden in Höhe von 37.000 Euro

Die 27-jährige Renault-Fahrerin wurde zur Beobachtung über Nacht in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 37000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 31 in Fahrtrichtung Geisingen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Polizei und Rettungsdienst waren jeweils mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Hüfingen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz