Auf der B 27 zwischen den Hüfinger Stadtteilen Behla und Fürstenberg kam es am Sonntag beinahe zu einem Unfall. Beim Aufstieg zur Behlaer Höhe habe ein 34-jähriger Jaguar XE 20-Fahrer mit Schweizer Kennzeichen am Ende des zweispurigen Streckenabschnitts mit überhöhter Geschwindigkeit einen 33-jährigen VW Golf-Fahrer überholt, teilt die Polizei mit. „Dabei überfuhr der Jaguar eine angrenzende Sperrfläche, welche die gesamte Straße wieder in zwei Fahrstreifen zusammenführt.“

Wegen Gegenverkehrs musste der Fahrer des Jaguars nach Angaben der Polizei kurz vor dem VW nach rechts einscheren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. „Dadurch zwang er den 33-Jährigen im Golf zu einer Vollbremsung“, heißt es weiter. Durch das riskante Überholmanöver habe der Raser sowohl den Gegenverkehr als auch die Insassen des VW Golf gefährdet.

Die Polizei sucht Zeugen, die zum gefährlichen Überholvorgang des Schweizer Autos Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.