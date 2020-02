Zu mehreren Einsätzen rückte die Feuerwehr Hüfingen am Montag bis zur Mittagszeit aus. Eine der ersten Aufgaben führte elf Feuerwehrleute mit den beiden Fahrzeugen Löschfahrzeug und MTW kurz vor sieben Uhr in die Hohenstraße. Dort hatte der Sturm auf der Kreuzung Hohen-/ Alemannenstraße in der Nähe des Hallenbads Aquari von einem Baum einen großen Ast und weitere Baumteile abgerissen und auf die Straße geworfen. Der Ast wurde von den Feuerwehrleuten zersägt und an den Straßenrand geräumt.

Ein weiterer Einsatz sollte etwa zur gleichen Zeit laut Gesamtkommandant Martin Ziganczuk kurz drauf in Richtung Wutachmühle führen. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt. Weil die Zuständigkeit bei der Feuerwehr Ewattingen lag, konnten die Feuerwehrleute aus Hüfingen abdrehen.

Mehrere Bäume waren auf die Straßen zwischen Mundelfingen und Opferdingen sowie zwischen Hausen vor Wald und Opferdingen gestürzt. Die Hüfinger Wehr sperrte die Straßen. Der Hüfinger Bauhof räumte die Baumstämme von der Straße.

Hier wird bald neu dekoriert. Werbebanner hängen im Gewerbegebiet Hüfingen nach dem Besuch von Sturm Sabine in Fetzen. | Bild: Roland Sigwart

Ansonsten blieben die Hüfinger vom Sturm weitgehend verschont. Zerfetzte und durchgeweichte Werbeplakate im Einkaufsgebiet zeigten, dass da ein heftiger Sturm durchgezogen war. In der Hauptstraße ist mindest ein Dachziegel von einem Hausdach gerissen worden. Dadurch entstand ein kleines Loch auf dem Dach des ehemaligen Friseursalons Schmid.

Baum fällt auf Dach

Gegen Mittag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Donaueschinger Straße aus. Dort war bereits in der Nacht ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt, was aber erst am Morgen bemerkt wurde. Nach Einschätzung von Abteilungskommandant Stadt, Jan-Philipp Bäurer, sei das Dach zwar beschädigt aber noch dicht. Gleichwohl konnte die Wehr den Baum nicht vom Dach heben. Sie fixierte den Baum damit er nicht verrutscht und das Dach weiter beschädigt. Am Dienstag, so die Prognose, werden Maschinenring und eine Kranfirma den Baum vom Dach heben.

Einer der wenigen Feuerwehreinsätze am Montag: Der Sturm hat einen Baum auf ein Haus geworfen. | Bild: Roland Sigwart

Ebenfalls über Mittag gab es einen Einsatz im Schosenweg. Hier lag ein umgestürzter Baum über dem Weg. Die Feuerwehr zersägte die Bäume und zog sie an den Straßenrand.

Hauptamtsleiter Horst Vetter wusste um die Mittagszeit auf Anfrage um keine weiteren größeren Schäden. Seiner Einschätzung nach sei der Sturm weniger stark gewesen als man sich das im Vorfeld vorgestellt hatte. Laut Mitteilung des Rathauses soll der Sturm am Abend nochmals auffrischen. Gegen 20 Uhr soll der Wind auf 80 bis 90 Stundenkilometer auffrischen. Ab 23 Uhr sind mit vereinzelten Böen von mehr als 100 Stundenkilometern zu rechnen.

Zwei Drittel der Kita-Kinder fehlen

Nur etwa ein Drittel der 50 Kinder wurden am Morgen in die Kita St. Georg in Behla gebracht. Das sagte auf Anfrage Sabrina Haberland, Leiterin der Einrichtung. Nachdem das Personal vollzählig erschienen war, wurden die Dienstpläne geändert. Erzieherinnen hatten die Möglichkeit, Arbeitsvorbereitungen zu tätigen. Der Sturm sei an der Einrichtung buchstäblich vorbei gezogen, sagte Haberland erleichert. Schäden im Außenbereich der 2019 eingeweihten Kindertagesstätte waren nicht zu verzeichnen.

Nur ein Kind kommt zur Schule

Ausgefallen ist der Schulbetrieb an der Lucian-Reich-Schule. Laut Schulleiter Franz Dury seien die Eltern rechtzeitig über den Unterrichtsausfall informiert gewesen. Soziale Netzwerke hätten da geholfen. In der Schule war eine Stammmannschaft von Lehrkräften parat, die sich um Schüler kümmern sollten, die trotzdem in die Schule kämen, sagte Dury. Diese Pädagogen wurden nicht benötigt. Nur ein einziges Grundschulkind war in die Schule gekommen und wurde, bis es die Mutter abholte, in der Ganztagsbetreuung beschäftigt.

Morgen wieder Unterricht

An der Lucian-Reich-Schule und an der Schellenberger Grundschule Hausen vor Wald findet morgen, Dienstag, wieder regulärer Unterricht statt. Das teilte Bürgermeister Michael Kollmeier am Montagnachmittag mit. Auch in den Kindertageseinrichtungen in Hüfingen findet ab heute die Betreuung wie gewohnt statt. Die Schulbusse würden laut Landratsamt im Bereich der Baar wieder planmäßig fahren, es könne aber zu vereinzelten Behinderungen kommen. Lediglich die S-Bahn Freiburg – Villingen-Schwenningen werde noch nicht in Betrieb sein.