In Hüfingen kontrolliert der städtische Ordnungsdienst mehrmals am Tag öffentliche Plätze. Insbesondere seien das Spiel- und Bolzplätze, Riedsee und Kofenweiher, die Innenstad und die Sportanlagen, sagt Hauptamtsleiter Horst Vetter. Ebenfalls kontrolliert werden Gaststätten und Einzelhandel.

Der Gemeindevollzugsdienst ist alleine im Einsatz und kann zur Verstärkung die Polizei rufen. Angesichts der Situation seien Kontrollen nun die Hauptaufgabe, „andere Aufgaben sind zweitrangig“ so Vetter weiter.

Gesperrt sind alle Spielplätze in Hüfingen. Auch der Spielplatz am Festplatz. | Bild: Roland Sigwart

Kontrollen habe es bereits in der vergangenen Woche gegeben. Dabei hätten sich die meisten Gaststätten und Einzelhändler an die Regelungen gehalten. „Wenige wurden ermahnt, auf Verordnung aufmerksam gemacht und zur Schließung aufgefordert“, bilanziert Vetter. Sanktionen wurden bisher nicht verhängt. Es sei in manchen Bereichen nicht klar geregelt gewesen, ob das Geschäft oder die Gaststätte geöffnet haben darf oder nicht.

Im öffentlichen Raum würden die neuen Bestimmungen im Wesentlichen eingehalten. Die Leute zeigten zu großen Teilen Verständnis für die Maßnahmen.

Laut Landratsamt sind in Hüfingen zwei Corona-Erkrankungen gemeldet. Diese Personen leben momentan in häuslicher Isolation, wie es den Vorgaben der Gesundheitsbehörden entspricht. In Donaueschingen sind zwölf Corona-Erkrankungen gemeldet, in Bräunlingen eine. Gegenüber Sonntag haben sich die Zahlen am Montag nicht verändert.