von Rainer Bobmardi

Beim Gesangverein Fürstenberg blickte Vorsitzender Manfred Bäurer auf ein Vereinsjahr zurück, das in gewohntem Umfang verlief und die insgesamt neun Sängerinnen und 16 Säger von Probe zu Probe und Auftritt zu Auftritt immer wieder aufs Neue begeisterte. Die gesangliche Vorbereitung auf ihre musikalischen Auftritte hatte Dirigent Matthias Mayer, der vom Vorsitzenden Bäurer in diesem Jahr eine Urkunde für 20 Jahre Chorleitung erhielt.

Hüfingen Tosender Beifall beim Herbstkonzert des Gesangvereins Eintracht Fürstenberg

Welche Bedeutung die Chormitglieder einer konzentrierten Vorbereitung auf ihre diversen Auftritte beimessen spiegelte sich auch im Probenbesuch. Durchschnittlich betrug dieser 87,2 Prozent in den 45 Proben der Männer und 87,8 Prozent in den 38 Proben der Frauen. Dort ragte vor allem Petra Mayer heraus, die als einziges Mitglied des Gesangvereins an allen Proben präsent war.

Vorfreude aufs neue Vereinshaus

Auf eine Entspannung der räumlichen Enge im Probelokal unter der Bürgerhalle hofft derweil Manfred Bäurer. Nach dem Bau des Vereinshauses und dem damit gegen Jahresende verbundenen Umzug der Musikkapelle wird sich die Situation für alle deutlich verbessern. Der Probetermin im Probelokal ist jeden Montag um 20 Uhr gesetzt. „Dort können interessierte einfach vorbeischauen und mitsingen“, lädt Bäuer all jene ein, die sich noch nicht sicher sind, ob ihre Stimme für den Chorgesang geeignet ist.

Herbskonzert als Höhepunkt

„Wir haben in Bezug auf die Mitgliederwerbung mit den ähnlichen Herausforderungen wie die umliegenden Gesangsvereine zu kämpfen“, so Bäurer. Er sieht die Möglichkeit, neue Mitglieder von Haustüre zu Haustüre im persönlichen Gespräch zu akquirieren. Nächster Termin, an dem sich der Gesangverein seit Jahrzehnten als einer der Aktivposten beteiligt, ist der Fasnachtsball am Schmotzige Dunschdig in der Bürgerhalle. Er ist bei der gesanglichen Gestaltung der Ostermesse aktiv, beteiligt sich am Kirchenfest, wirkt am Bergfest-Gottesdienst oder an Erntedank oder am Volkstrauertag mit. Auch an Weihnachten begleitet er gesanglich den Festgottesdienst. Teilnahmen an der zentralen Ehrungsveranstaltung und das eigene Konzert im Herbst als gesanglicher Höhepunkt eines jeden Jahres runden das Vereinsgeschehen ab.