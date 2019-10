Das Jugendtheater der Behlaer Wetti-Zunft hat seine Zuschauer begeistert. Am vergangenen Wochenende zeigten die jugendlichen Schauspieler, was sie auf den Theaterbrettern so alles leisten können. Und das kann sich sehen lassen. Zwei Abende spielten sie vor vollem Haus und alle Zuschauer waren begeistert.

Eine Überraschung

Obwohl im Theaterspiel schon fast alte Hasen, gab es für die jugendlichen Darsteller am Wochenende allerdings eine besondere und nicht ganz alltägliche Überraschung. Während sie auf der Bühne bei dem Stück „Das Monster hinter dem Fenster oder der Kampf gegen die Gefahren der digitalen Welt“ ihr Bestes gaben, saß am Samstagabend ein besonderer Zuschauer mit im Publikum.

Der Autor des Stückes, Alisan Erdogan, hat sich angemeldet. Die verantwortlichen Mütter, die mit den Jugendlichen das Stück einstudiert hatten, entschieden allerdings, die Bombe erst nach der Aufführung platzen zu lassen.

Wer ist das auf der Bühne?

Verwundert blickten die 17 Jugendlichen zum gemeinsamen Abschluss drein, als plötzlich noch jemand zu ihnen auf die Bühne kam. Der Autor, der auch als Regisseur und Schauspieler an dem Illenau Theater in Achern agiert, freute sich über die gelungene Inszenierung seines Stückes, in dem es um den Konsum und der Nutzung moderner Medien wie Computer, Handys und sozialer Netzwerke geht.

Er selbst hatte das Stück 2012 geschrieben und im Illenau Theater inszeniert. Das abgeänderte Ende des Stückes, das auf die Behlaer Jugend angepasst war und den Eindruck vermittelte, dass es dieser Fixierung auf Technik noch durchaus etwas entgegen zu setzen gibt, gefiel ihm sehr gut.

Weitere Erdogan-Stücke

Für seinen Besuch gab es dann auch einen Blumenstrauß und eine Tasse der Wetti-Zunft als Erinnerung. Außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass die Jugendlichen mal wieder ein Stück von Erdogan aufführen werden. Interesse der jungen Darsteller und Ideen des Autors passen einfach gut zusammen. Auf ein Wiedersehen auf der Behlaer Bühne.