Die Musikkapelle Fürstenberg lädt am Sonntag, 17. November, ab 18 Uhr zu einem Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg (LPO BW) in die Stadthalle ein. Der Erlös ist für die Förderung der Jugendausbildung der Musikkapelle Fürstenberg bestimmt. Das Orchester ist mit seinen professionellen Musiken das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Es dient der Polizei und dem Land Baden-Württemberg als wichtiger imagebildender Werbefaktor, ist Teil der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit und musikalischer Botschafter der Polizei und des Landes.

Viele Höhepunkte

Das Programm in Hüfingen ist überschrieben mit dem Titel „Schwäbisch-badisch-grenzenlos“. Es beinhaltet Titel der aktuellen CD und Höhepunkte des Programms „Schwabenzüge“, das das Thema Migration aufbereitet. Zu den Titeln, die zu hören sind, gehören Patrick Egges „Schwaben-Ouvertüre, die „Bilder – Best of Baden“, arrangiert von Thomas Matthias Förster, oder die Klezmer Classics von Johan de Meij.

Zehn Kammermusikensembles

Mit seinen Holzbläsern, bestehend aus Piccolo, Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und Fagott, seinen Blechbläsern (Trompete, Horn, Euphonium, Posaune und Tuba) sowie Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion sind in diesem Klangkörper alle für ein sinfonisches Blasorchester typischen Instrumente vertreten. Das LPO BW bildet aus seinem Klangkörper weiterhin zehn Kammermusikensembles in unterschiedlichen Größen – vom Quartett bis zum Tentett, vier Holzbläserensembles, fünf Blechbläserensembles und ein Schlagzeug- und Percussionensemble. Das Gesamtorchester sowie seine Ensembles bestreiten jährlich über 100 Auftritte, verteilt auf ganz Baden-Württemberg sowie in Einzelfällen auch im Bundesgebiet und im Ausland.

Nächstes Jahr ist 100. Geburtstag

2020 feiert das Polizeiorchester sein 100-jähriges Bestehen. Mit seiner instrumentalen Vielfalt ist es dem Orchester möglich, unterschiedlichste Musikstilrichtungen anzubieten. So reicht das Repertoire des Orchesters von der traditionellen und sinfonischen Blasmusik über klassische Musik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock. Zu den Benefizkonzerten zählen auch Kooperationskonzerte beispielsweise mit Musikvereinen, Chören, Sängern, Gastmusikern und -solisten, Gastorchestern, Bläserklassen, auch weil das Landespolizeiorchester von seinem Repertoire und seiner Stilistik her sehr anpassungsfähig ist.