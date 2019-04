von Rainer Bombardi

Beim Frühjahrskonzert in der sehr gut besuchten Festhalle Hüfingen bot der Männergesangverein Hausen vor Wald dreieinhalb Stunden Unterhaltung und einen Ehrungsmarathon. Herausragendes Ereignis war die Ehrung von Chorleiter Rudi Teichner der seit 50 Jahren an der musikalischen Spitze des Männergesangvereins steht und seine Entwicklung entscheidend prägte.

Zahlreiche Redner nahmen sich ausgiebig Zeit, diesem außergewöhnlichen Ereignis einen entsprechenden Umfang zu geben. Für den umtriebigen Rudi Teichner standen indes auch an diesem Abend die Musik und der Gesang im Vordergrund. Bekannte erstaunte es deshalb wenig, als er gegen Schluss darauf drängte, seine Sänger sicher durch den zweiten Teil ihres Auftritts zu leiten.

Der Männergesangverein Hausen vor Wald begeistert beim Frühjahrskonzert sein Publikum. Bild: Rainer Bombardi

In seiner Laudatio ließ Bürgermeister Michael Kollmeier die unzähligen Auszeichnungen und Erfolge des Musikers und Sängers Teichner Revue passieren, der nach 40 Jahren Dirigat die Musikkapelle als aktiver Musiker weiter begleitete und das Bundesverdienstkreuz erhielt. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Franz Schuhmacher bezeichnete Geehrten als Weggefährten in mehrfacher Hinsicht. Er erwähnte den Geburtsjahrgang, die politische ehrenamtliche Aktivität und die Mitgliedschaft in Chören als Gemeinsamkeiten.

Hausens Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer, Gesangsvereinsvorsitzender Michael Reitze, Eva-Maria Riegger, Vorsitzende des Konzertpartners Musikkapelle Hausen vor Wald, überbrachten weitere Grußworte. Eine weitere Ehrung erhielt Josef Hornung der ebenfalls seit 50 Jahren bei den Gastgebern mitwirkt.

Gesanglich konzentrierten sich die Gastgeber auf eine bunte Vielfalt von Liedern, die sich von der Klassik bis zu Hits der vergangenen Jahrzehnte erstreckten. Den Eröffnungsteil gestaltete die Musikkapelle aus Hausen vor Wald. Unter der Leitung ihres Dirigenten Stefan Teichner begeisterten die Musiker mit einer Auswahl unterschiedlicher Stilrichtungen populärer und konzertanter Stücke. Auch die Musikkapelle hatte in ihren Auftritt einen Ehrungsteil eingebaut. Herausragend war dabei das 50 jährige Musikerjubiläum von Werner Riegger. Auszeichnungen gab es auch für herausragende Leistungen der Jugend, welche die Zukunft eines jeden Vereins sichert. Felix Winterhalter erhielt das bronzene Leitungsabzeichen. Eine Stufe weiter sind Emelie Schamier, Elias Teichner und Jonathan Boma. Sie absolvierten die Prüfungen zum Erhalt des silbernen Leistungsabzeichens mit Erfolg.

Im Anschluss hatten die Gastgeber eine besondere Formation zu Gast. Zu Gast aus der Bodenseeregion war das beliebte BodanXtett aus Allensbach, das mit wenigen Takte für ein begeistertes Publikum sorgte. Die als britische Gentlemen verkleideten Sänger führten ihre Zuhörer in mehreren Sprachen durch ein Programm, das sich in unterschiedlichen Stilrichtungen zu einem Hörgenuss entwickelte.