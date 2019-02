von Rainer Bombardi

„Der Schneider macht’s“, hieß es im Jahr 1969 beim Männergesangverein (MGV) Hausen vor Wald, als der damalige Chorleiter schwer erkrankte. "Der Schneider" war Rudi Teichner, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren die Musikkapelle Hausen vor Wald geleitet hatte. Jetzt feiert er ein seltenes Jubiläum: Teichner ist seit 50 Jahren Dirigent des Gesangvereins.

Teichner sagte nach kurzer Bedenkzeit zu, führte den MGV sicher durch seine Auftritte bei einem Jubiläum in Fützen und wartete darauf, den Chor dem neuen Leiter anzuvertrauen. Doch aus einer ursprünglich interimsmäßig geplanten Chorleitung entwickelte sich rasch eine Daueranstellung. Der neue Chorleiter, auf den Rudi Teichner wartete, war er selbst, was ihn fortan zum musikalischen Leiter zweier Kulturträger des Ortes machte. 35 Jahre lang übte Teichner diese Ämter parallel aus, bevor er 2004 nach 40 Jahren den Taktstock der Musikkapelle an seinen Nachfolger und Sohn Stefan übergab.

Auch als Sänger eine Marke: Rudi Teichner (links) mit Elmar Albicker und Josef Hornung als Gesangstrio begeistert das Publikum. Bild: Lucia Geiger

Rudi Teichner ist ein Vollblutmusiker, der sich sein gesamtes Wissen über die Chorleitung autodidaktisch und lange Jahre nach seinem Amtsantritt in einem Weiterbildungsseminar angeeignet hat. Die Freude am Singen und am Gesang, ausreichend Geduld während den Proben mit den Chormitgliedern und die Gabe, auf die Menschen eingehen zu können, bezeichnet Teichner als Basis seiner erfolgreichen Karriere als Dirigent. „In den Anfangsjahren traten die meisten Sänger ohne Notenkenntnisse in den Chor ein“, erinnert sich Teichner, dass die Anforderungen an den Chorleiter auch darin bestanden, diesen Sängern jenseits des Notenblatts beizubringen, die richtigen Töne zu treffen.

Bis heute ist Teichner überzeugt, dass das Singen die Frohnatur der Menschen beflügelt und die Gesundheit fördert. Das war schon immer so, weshalb seine Proben stets von einer positiven Grundstimmung geprägt sind.

„Doch der Chef kann auch anders“, lacht der MGV-Vorsitzende Michael Reitze und erinnert sich an Auftritte, die nicht so liefen, wie es Teichner sich vorstellte. „Unmittelbar danach spricht man ihn dann besser nicht an.“ In den ersten Jahren seiner Laufbahn sichtete der Jubilar das Liedgut des Vereins und frischte es mit neuem Repertoire auf. „Das war eine Herausforderung, da es nicht immer einfach war, alle Sänger davon zu überzeugen, dass es mehr gibt als das traditionelle deutsche Liedgut.“ In dieser Zeit und noch Jahrzehnte danach war es ein Glücksfall, das Teichner diverse Lieder des MGV mit dem Akkordeon bereicherte. Regelmäßig begleitete Rudi Teichner seinen Bruder mit dem Kontrabass, was dem MGV den Schritt zur Erweiterung seines Repertoires erleichterte.

Generationenübergreifend: Männergesangverein und die Schüler der Klasse 4 der Schellenberger Schule singen gemeinsam "Sind wir nicht alle Sonntagskinder?", dirigiert von Rudi Teichner und am Keyboard begleitet von Ursula Stadler.

Bild: Lucia Geiger

„Mit den Jahren bin ich als Chorleiter immer mehr gereift", erinnert sich Teichner an zahlreiche Wechsel bei den Chormitgliedern. Es gelang ihm immer besser, neue Mitglieder in den Chor einzubinden. Dennoch bedeuten viele Neuaufnahmen auch immer wieder eine Art Neuanfang. Wenn er auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt, fallen dem Dirigenten spontan die Reise nach Korfu im Jahr 2004, die langjährigen Freundschaftstreffen mit dem Chor aus dem pfälzischen Meggenheim oder die Vac-Reise als herausragende Ereignisse ein.

Teichner ist besonders erfreut, dass er mit dem Chor all die Jahrzehnte das Niveau halten konnte. Unter guter Unterhaltung versteht er, auch etwas bieten zu können. Die Auftritte sollen den Sängern und den Zuhörern gleichermaßen gefallen, betont er. „Es ist in Mode gekommen, dass viele der Chöre meinen, alles singen zu können. Doch es sollte sich jeder auf seine Stärken besinnen“, hat Teichner einen weiteren Tipp für ein erfülltes Sängerleben parat. Wie lange seine Karriere als Chorleiter noch dauert, vermag Teichner heute noch nicht zu sagen. Aufhören wollte er zwar immer mal wieder, doch letztendlich überwogen stets die Freude und der Spaß am Gesang und der Musik, erzählt der Dirigent.