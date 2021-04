Der Winterdienst ist vorbei, die ersten Grünflächen werden bereits gemäht. Das Frühjahr ist aber für die Mitarbeiter des Bauhofes keine Zeit zum Ausruhen. In den letzten Wochen standen Arbeiten auf den Friedhöfen an, in Gutmadingen wurde ein neues Grabfeld angelegt, in Geisingen die Bepflanzung hinter der Urnenwand zur Engenerstraße hin erneuert. Derzeit steht eine andere Maßnahme auf dem Arbeitsplan ganz oben: die Neuanlage des Spielplatzes in der Banatstraße. Und dazwischen kommen immer wieder ungeplante Einsätze wie Rohrbrüche (wie erst am letzten Freitag, als eine Hauptzuleitung in der verlängerten Bahnhofstrasse für die Unterbrechung der Wasserversorgung in Geisingen und Gutmadingen sorgte).

In der Banatstrasse haben die Gemeinschaft der Eigenheimer (Siedlerbund) eine Gerätehütte, und dort fanden auch immer wieder die Grillfeste des Vereins statt. Der Spielplatz war mehr als dürftig ausgestattet, und schon seit einigen Jahren wurde über eine Neugestaltung diskutiert. Es wurden auch schon mehrfach Haushaltsmittel eingestellt – letztes Jahr 80.000 Euro, für 2021 weitere 40.000 Euro – die nunmehr in neue Spielgeräte und eine völlige Neugestaltung des Platzes investiert werden.

Jahrelang wurde eine Sanierung diskutiert, aber nicht umgesetzt

Die Kernstadt ist, was Spielplätze betrifft, keinesfalls gut bestückt. Es gibt einen im Baugebiet Große Breite und den in der Banatstrasse. Ein weiterer wurde im Bereich der Schule im Zuge des Baus der neuen Stadt- und Turnhalle zu einem Regenrückhaltebecken für die Dachentwässerung umgebaut. Und der in der Banatstrasse zeichnete sich durch Geräteschwund aus, weil das Holz verfaulte und die Geräte aus Sicherheitsgründen abgebaut wurden. Jahrelang wurde immer wieder eine Sanierung diskutiert, aber nicht umgesetzt.

In diesem Jahr nun ging es endlich los. Noch im Februar wurde die komplette Bepflanzung entfernt wegen möglicher Brutgeschäfte von Vögeln. Im Wildtal gibt es genügend Ersatzbrutplätze und bald auch neue am und um den Spielplatz herum. Der wurde buchstäblich umgegraben, und zahlreiche neue Spielgeräte werden derzeit montiert und aufgestellt, der Platz wird völlig neu bepflanzt, anschließend humusiert und eingesät. Die Spielgeräte wurden von der Stadtverwaltung und dem Bauamt ausgesucht und bestellt, Bauhofmitarbeiter Wadah Berki hat die Planung erstellt. Die Spielgeräte sind aus Robinienholz, einem langlebigen Hartholz. Derzeit werden noch die letzten Geräte einbetoniert.

Zeitpunkt der Inbetriebnahme: Ende Juni

Die Sitzmöbel sind bestellt, aber noch nicht geliefert. Ferner muss noch der Fallschutz bei verschiedenen Geräten angebracht werden. Der Platz kann noch nicht benutzt werden, Kinder und ihre Eltern dürfen vorerst nur durch den Bauzaun schauen, bis der Rasen soweit ist, dass er benutzt werden kann. Das kann allerdings noch einige Wochen dauern, nach der Einsaat muss dieser erst wachsen. Bauhofleiter Simon Glunk schätzt den Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf Ende Juni. Die Bauarbeiten werden von neugierigen Kindern immer erwartungsvoll wieder hinter dem Bauzaun beobachtet.