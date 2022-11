Die beiden Narrenzünfte Grünwinkel Geisingen und Latschari Kirchen-Hausen haben in der nächsten närrischen Saison einiges vor. Kirchen-Hausen sollte in diesem Jahr eine Ausstellung verbunden mit einem Narrentreffen 111 Jahre Narrenzunft veranstalten. Das Narrentreffen der Vereinigung wird aber nicht erneut aufgegriffen, im Gegensatz zur Jubiläumsausstellung, die dann vom 6. bis zum 30. Januar 2023 geöffnet ist und das närrische Brauchtum von Kirchen-Hausen darstellt.

Geisingen Unverhoffte Wendung: Beim Zughalt in Gutmadingen ist jetzt auch der Ringzug im Spiel Das könnte Sie auch interessieren

Etwas älter ist die Hanselegruppe in Geisingen, nämlich 150 + 1 Jahre. Die Zunft wurde 1858 offiziell gegründet, der Hansel 1872 zum ersten Mal erwähnt. Aufgrund dieses runden Geburtstages war schon in diesem Jahr einiges geplant, was nun auf das nächste Jahr verschoben wurde. Beide Zünfte planen ohne coronabedingte Auflagen. In Geisingen findet anlässlich dieses Hanselejubiläums am 11. und 12. Februar ein Narrentreffen statt.

Bernhard Schacherer ist Ehrenzunftschreiber

Geisingen: Die Generalversammlung der Narrenzunft Grünwinkel fand im vollbesetzten Pfarrheim statt. Die Versammlung wurde durch die Mitglieder des Vierer-Teams mit Udo Heppler, Tobias Huber, Bernhard Schacherer als Zunftschreiber und Alexander Höfler als Säckelmeister moderiert. Bernhard Schacherer gab das Amt des Zunftschreibers ab, im Verlaufe der Versammlung wurde er zum Ehrenzunftschreiber ernannt. Er übte dieses Amt acht Jahre lang aus, Nachfolger ist Alexander Götz, der zudem neu in das Führungsquartett gewählt wurde.

Im Narrenrat fehlen drei Mitglieder

2022 fiel zwar die Saalfasnet aus, dafür wurde mit erheblichen Auflagen die Fasnet auf und rund um den Postplatz organisiert. Durch das Ausscheiden von Bernhard Schacherer aus den Narrenrat und dem Tod von Wolfgang Kreuzer sowie einem bereits unbesetzten Posten klafft eine Lücke von drei Räten, bei der Versammlung konnte kein Nachfolger gefunden werden.

Geisingen So feiern die Geisinger Narren am Postplatz den Fasnacht-Montag – Und das folgt am Dienstag Das könnte Sie auch interessieren

Eine Veränderung gab es bei der Gretelegruppe, Waltraud Müller-Franke hat dieses Amt nach sieben Jahren abgegeben, künftig ist ein Führungsteam mit Anke Gleichauf, Sylvia Bertsche und Elina Strauch zuständig. 150 Jahre Hansele ist das Motto der Zunftabende am 18. und 19. Februar. Am Schmotzigen Donnerstag findet in der Zehntscheune für alle aktiven und ehemaligen Hanselemitglieder ein Sektempfang statt, außerdem in den Schaufenstern des ehemaligen Textilhauses Engesser eine Ausstellung.

Werner Metzger moderiert Jubiläumsabend

Am 11. Februar ist ein Brauchtumsabend mit vier Narrenzünften in der Stadt- und Turnhalle geplant, am 12. Februar ein Umzug an dem insgesamt elf Narrenvereine teilnehmen. Der Jubiläumsabend wird vom fernsehbekannten Fastnachtsexperten Werner Metzger moderiert.

Geisingen Alte Zehntscheuer: Anstatt Feldermäuse gibt es hier jetzt Kultur Das könnte Sie auch interessieren

Die Zunft nimmt an Narrentreffen in Möhringen am 21. und 22. Januar und Tettnang am 28. und 29. Januar teil. Erhöht wurden die Beiträge, der Familienbeitrag beträgt künftig 38 (bisher 18) und für Einzelmitglieder 25 Euro (bisher 12). Die Erhöhung wurde mit den steigenden laufenden Kosten für Versicherungen, Inventarunterhalt, Buskosten usw. begründet. Die Eintrittspreise bleiben unverändert.

Seit über 111 Jahren gibt es die Narrenzunft Latschari Kirchen-Hausen und aus diesem Anlass sollte ein Narrentreffen stattfinden. Ein Virus machte den Planungen den Garaus, dafür gibt es eine Ausstellung. | Bild: Archivbild: Paul Haug

Kirchen-Hausen: Die Narrenzunft Latschari plant nun die Ausstellung 111+1 die am 6. Januar in der kleinen Turnhalle der Schule und eventuell noch in der Pausenhalle eröffnet wird, wie Zunftmeister Christoph Moriz bei der gut besuchten Versammlung im Sternen erläuterte. Auch Kirchen-Hausen hatte eine abgespeckte Fasnet die sich im Schulhof und unter vielen Auflagen abspielte. Anlässlich des närrischen Jubiläums 111 Jahre hat die Zunft eine ganze Reihe von Ausstellungsgegenstände zusammengestellt. „Wir haben ja ein Jahr länger Zeit für die Ausstellung, die schon 2022 geplant war“, betonte Zunftmeister Christoph Moriz.

Termine im 11er-Takt

Entsprechend dem 111er-Jubiläum beginnen Termine zu den 11er-Minuten. Die Eröffnung am 6. Januar um 19.11 Uhr und ein Frühschoppen um 11.11 Uhr endet um 16.11 Uhr. Das Motto der Fasnet 2023 lautet „Burg Sunthausen – närrischer Hofstaat“.