Unter Corona-Einschränkungen begehen die Geisinger den Fasnet-Montag. Kapellen spielen, wenn auch in kleinerer Besetzung. So wirkt sich das auf die Stimmung aus.

Närrisches Geschehen auf dem zentralen Postplatz in Geisingen, statt Umzug und Aufführungen in der Stadthalle: Auch am Montag war Petrus den Narren in der Region hold und so konnten sie bei herrlichem Wetter trotz Corona-Einschränkungen Fasnet