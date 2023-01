Am Narrentreffen in Möhringen am 21./22. Januar nimmt die Kirchen-Hausener Latschari-Zunft nicht teil. In deren Geschichte sah es aber auch schon anders aus, wie im Rahmen der Ausstellung „Iseri Fasnet (er)leben“ deutlich wurde.

Donaueschingen Klasse Auftakt beim VSAN Landschaftstreffen der Narren in Möhringen Das könnte Sie auch interessieren

1965 nämlich reisten die Latschari sogar mit dem Sonderzug ins Narrenstädtle Möhringen.

Geisingen Ärztliche Versorgung gut gesichert: Tuttlinger Ärzte über­nehmen Geisinger Praxis Das könnte Sie auch interessieren

In Kirchen-Hausen läuft schon seit zwei Wochen die Jubiläumsausstellung der Narrenzunft. Sie ist mehr als nur eine Darstellung der Kirchen-Hausener Narretei mit Figuren. Es gab auch Geschichten von der Zunft und von Besuchern zu hören, die Fasnet-Erinnerungen aus ihrer Jugend erzählten.

Tuttlingen 5000 Hästräger machen Möhringen am Wochenende zur Narrenhochburg Das könnte Sie auch interessieren

1964/65 gab es bei der Narrenzunft Kirchen-Hausen einen „Fall Möhringen“, in dem es um das dortige Narrentreffen ging. Sechs Sitzungen des Narrenrates und der Narren waren nötig, um aus der ersten Ablehnung doch noch eine Teilnahme werden zu lassen.

In der Elferratsitzung vom 2. Januar 1964 wurde über den Fall Möhringen beraten, wie es der damalige Chronist dokumentierte. Mit drei Ja-, vier Neinstimmen und einer Enthaltung sei der Fall zunächst entschieden worden, berichtete Zunftmeister Christoph Moriz bei der Ausstellungs-Eröffnung und am letzten Wochenende bei den „Gute-Narren-Geschichten“.

Die Ausstellung Die Ausstellung „Iseri Fasnet (er)leben“ der Narrenzunft Kirchen-Hausen zeigt Geschichte mit Figuren, Szenendarstellungen, hunderten Bildern und Berichten. Für die Zunft gab es schon bei der Gründung turbulente Zeiten, was zum Namen Latschari führte. Aber auch in den folgenden Jahrzehnten war viel geboten. Die Ausstellung in der kleinen Gymnastikhalle der Grundschule Kirchen-Hausen kann auch bei Sonderführungen besichtigt werden, Kontaktperson ist Zunftmeister Christoph Moriz, Telefon (0 77 04) 3 58 00 35.

Angefügt wurde einst noch vom Chronisten: „Die etwas verwirrten Vorgänge möchte ich lieber nicht näher erläutern“. Der Fall Möhringen war damit aber nicht erledigt, denn schon am 17. Januar fand eine erneute Elferratsitzung statt und in der Narrenversammlung am 19. Februar wurde beschlossen, doch noch mit Möhringen Kontakt aufzunehmen.

Ein Jahr später, am 20. Januar 1965, wurde im Narrenrat wieder viel diskutiert, genauso am 3. Februar 1965, wobei zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass man doch nach Möhringen gehen würde.

Ein echter Esel im Hexenwagen

Die Generalprobe für das Narrentreffen mit anschließender Elferratsitzung fand am 11. Februar 1965 statt, die Marschordnung wurde aufgestellt. Zum Narrentreffen fuhren die 72 Kirchen-Hausener Teilnehmer dann mit einem Sonderzug ab Kirchen-Hausen.

Das Wetter war wohl nicht gerade ideal. Die Hexen hatten einen Hexenwagen mit einem echten Esel. Dieser zeigte sich zur Erheiterung der Zuschauer in Möhringen sehr widerspenstig.