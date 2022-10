Wie lange noch können die Kinder den Kindergarten Alte Gerbe in Geisingen am alten Standort besuchen? Diese Frage wurde bei der Elternversammlung gestellt, wobei Bürgermeister Martin Numberger als mögliches Auszugsdatum Ende nächsten Jahres nannte.

Zeitlich befristet

Dies wird jedoch nur auf absehbare Zeit während der Sanierung des Gebäudes sein, für die derzeit die Architektensuche läuft. Für die Übergangslösung werden Container aufgestellt, hierfür wird noch der geeignete Platz gesucht. Wobei dies vermutlich nur auf dem Schulgelände möglich ist. Dort hat die Stadt passende Flächen.

Wann beendet?

Wenn alles gut läuft, könnte die Sanierung Ende 2025 abgeschlossen sein, meinte der Bürgermeister optimistisch. Was die Anmeldung der Kinderzahlen betrifft, wird es in Kürze eine zentrale Anmeldung für alle Kindergärten der Raumschaft (auch die kirchlich geführten) geben. Geplant ist ferner eine Kindergarten-App, um eine bessere Information und Kommunikation zwischen Kindergartenpersonal und Eltern zu erreichen.

Der neue Elternbeirat des Kindergartens Alte Gerbe in Geisingen von links: Petra Springindschmitten, Marion Frieseke (Vorsitzende) , Silvana Mayer, Teresa Numberger (Schriftführerin) und Eyleen Haug (stellvertretende Vorsitzende). | Bild: Paul Haug

Der Kindergarten Alte Gerbe hatte einen sehr starken Wechsel vom Kindergarten zur Schule, was derzeit dazu führt, dass noch genügend Plätze vorhanden sind. Es sind auch einige Familien mit Kindern weggezogen. Derzeit besuchen die Einrichtung 27 Kinder in zwei Gruppen, aber laufend kommen neue Kinder hinzu, teilweise sind fünf gleichzeitig in der sogenannten Eingewöhnungsphase, wie Leiterin Alexandra Winter berichtete. Und im nächsten Jahr sind alle Plätze belegt.

Geisingen hat, wie in der letzten Gemeinderatsitzung mitgeteilt wurde, genügend Kita-Plätze auch für die nächsten Jahre, wobei diese aber nicht in allen Wohnbezirken gleichzeitig vorhanden sind. Die Alte Gerbe soll künftig auch eine U3-Gruppe erhalten und dadurch die Kapazität in diesem Bereich noch erweitern. Bei der Wahl zum Elternbeirat wurden Marion Frieseke, Eyleen Haug, Silvana Mayer, Teresa Numberger und Petra Springindschmitten gewählt.