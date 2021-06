Seit vielen Jahren immer wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderates steht die Unterhaltung der Abwasserkanäle. Seien es Schmutzwasserkanäle oder auch die sogenannten Regenwasserkanäle des Trennsystems über die nicht nur Regenwasser, etwa von Dächern, aber auch Wasser aus Quellen abgeleitet werden. Neben der normalen Unterhaltung, also dem Befahren der Kanäle mit Kamera und vor allem mit dem Druckspüler, um Ablagerungen zu entfernen gibt es auch eine gesetzlich vorgeschriebene sogenannte Eigenkontrollverordnung. Und auch mit der ist man in der Region Geisingen schon seit einigen Jahren hinterher. Für 2021 wurden dann erneut Haushaltsmittel für die Eigenkontrollverordnung eingestellt, die ein Befahren der Kanäle aber auch eine Reinigung beinhalten.

Derzeit ist das Aulfinger Netz dran

Nunmehr wird die Aktion umgesetzt. Zur Eigenkontrolle ist auch der Gemeindeverwaltungsverband für die Sammler zur Kläranlage Immendingen verpflichtet. Derzeit ist die Hüfinger Firma Behringer Kanal-Technik (BKT) tätig. Das Leipferdinger Ortsnetz wurde bereits abgefahren, derzeit ist Aulfingen dran. Kontrolliert wird dann noch Kirchen-Hausen, sowie die Sammler des Verbandes auf Geisinger und Immendinger Gemarkung. Im nächsten Jahr sind dann die Befahrung der Ortskanäle für Misch, Schmutz- und Regenwasser in Geisingen und Gutmadingen vorgesehen.

Mitunter muss in den Kanälen gefräst werden

Immer wieder werden Fehlanschlüsse festgestellt, wenn etwas Drainagen des Kellers nicht an den Regenwasser- sondern an den Schmutzwasserkanal angeschlossen wurden, oder bei Asphaltierungsarbeiten zugedeckte Kanaldeckel. Undichte Stellen in den Kanälen müssen dann in der Folge abgedichtet werden, ob das im Inline-Verfahren oder in der offenen Bauweise geschieht, hängt vom Umfang der Schäden ab. Durch die jahrelange Abstinenz von Kanalspülaktionen sind Kanäle teilweise mit Kalk und Kies dermaßen zugesetzt, dass eine Spülung nicht mehr hilft, sondern aufwändige Kanalfräsarbeiten zur Folge haben. Denn was nützt ein Kanal, der gerade auch bei Starkregen nicht mehr leistungsfähig ist.