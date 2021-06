In Immendingen liegen bei insgesamt 250 Infektionen keine aktuellen Infektionen mehr vor, in Geisingen gibt es noch zwei. Insgesamt sind es 322. Im Krankenhaus werden derzeit zwei Corona-Patienten behandelt, eine Person davon auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Mittwoch bei 42.