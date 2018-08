von SK

Furtwangen-Neukirch (sh) Verstorben ist am Samstagmorgen Pfarrer Joachim Werner (66) aus Neukirch. Er war inzwischen im Ruhestand gewesen, hatte aber immer noch zahlreiche Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit übernommen.

Pfarrer Werner stammt aus Mannheim und studierte nach seinem Abitur 1974 in Tauberbischofsheim in Freiburg und Jerusalem Theologie. Nach Abschluss des Studiums folgte ein Praktikum in Mühlheim, bevor er 1980 in Freiburg zum Priester geweiht wurde. Nach ersten Stellen in Löffingen, Malsch und Sulzbach war er 15 Jahre lang Pfarrer in Ewattingen.

Im Oktober 2000 übernahm Pfarrer Joachim Werner die Seelsorge in Neukirch als Nachfolger von Pfarrer Adam Borek. Offiziell wurde er als Kooperator mit dem Titel Pfarrer nach Neukirch berufen. Es bestand dort eine Seelsorgeeinheit mit Gütenbach unter der Leitung von Pfarrer Wagenbrenner.

Nach dem Tod von Pfarrer Wagenbrenner 2006 übernahm Pfarrer Werner zusätzlich die Gottesdienste in Gütenbach.

2007 wurden dann offiziell die beiden Gemeinden zusammen mit den Furtwanger Pfarrgemeinden St. Cyriak, St. Nikolaus Schönenbach und St. Johann Rohrbach zur Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal zusammengeschlossen, nun unter der Leitung von Pfarrer Markus von Chamier. Pfarrer Joachim Werner übernahm als Kooperator in dieser Seelsorgeeinheit verschiedene Aufgaben, vor allem die Gottesdienste in Neukirch und Gütenbach.

2014 erkrankte Pfarrer Werner dann schwer und wurde in der Folge offiziell in den Ruhestand versetzt, wohnte aber weiterhin im Pfarrhaus in Neukirch.

Zum Glück konnte er sich von dieser schweren Erkrankung recht gut erholen. So konnte er, mittlerweile im offiziellen Ruhestand, weiterhin zahlreiche Gottesdienste in der neuen Seelsorgeeinheit Bregtal übernehmen, die 2015 durch die Fusion der Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal und der Seelsorgeeinheit Vöhrenbach entstand.

Auch dort waren es wieder vor allem die Gottesdienste in Neukirch und Gütenbach, die Pfarrer Werner regelmäßig übernahm. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in der Folge einer schweren Erkrankung verstarb Pfarrer Joachim Werner am Samstagmorgen. Die Beerdigung wird in Ewattingen sein, Details hierzu stehen noch nicht fest.

