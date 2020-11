Sie werden zwar etwas salopp als „kleine Haushaltsreden“ bezeichnet. Doch ihre Bedeutung ist eigentlich wesentlich größer, als die Worte, die die Fraktionssprecher zum Abschluss der Beratungen präsentieren.

Denn jetzt geht es darum, welche Fraktion welche Schwerpunkte setzen möchte. Leicht wird es in diesem Jahr nicht, denn das Gestaltungspotenzial ist eher gering. Anstatt dessen wird wohl eher der Rotstift wüten. Denn seit Jahren ist klar: Auf der Wunschliste stehen wesentlich mehr Projekte, als die Stadt sich finanziell und personell leisten kann. Jetzt soll die Investitionsliste aufgeräumt werden, das bedeutet aber auch gleichzeitig: Die Stadträte müssen ihre Rotstifte herausholen und unbeliebte Streichungen vornehmen.

Nach der Katerstimmung bei der Einbringung des Haushaltes, herrscht jetzt Optimismus: „Ich bin stark davon überzeugt, dass wir in guten und intensiven Beratungen zu einem Ergebnis kommen werden“, sagt sich Oberbürgermeister Erik Pauly überzeugt. Nach fünf recht unterschiedlichen Reden der Fraktionssprecher bleibt für ihn das Fazit: „Es war jetzt kein Punkt dabei, bei dem ich das Gefühl hatte, ich müsste dringend widersprechen.“

Bereits jetzt kristallisiert sich heraus, dass der Neubau der Realschule nicht zur Diskussion stehen wird. Die Mehrheit sieht allerdings in der Sanierung südliche Innenstadt, dem Anbau an das gelbe Rathaus und dem Parkdeck hinter dem blauen Rathaus ein Sparpotenzial.

Das sind die Kernaussagen der einzelnen Fraktionen

Marcus Greiner (CDU): „Für alle Wünsche reichen unsere Rücklagen nicht aus, auch die Kapazitäten für die zeitgleiche Umsetzung dieser Projekte sind nicht vorhanden“, sagt CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner. Sorgen bereitete ihm das negative Gesamtergebnis. „Trotz intensiver Diskussion haben wir keine nennenswerten Reduzierungen der laufenden Kosten erreicht.“ Die Schätzungen für die Gewerbesteuer und den Anteil der Einkommenssteuer wären aufgrund der Situation zu optimistisch und trotzdem betrage das Minus im Ergebnishaushalt rund 1,8 Millionen Euro. Rainer Hall (FDP/FW): „Wir haben uns zwischenzeitlich doch von der verlässlichen und transparenten Finanzplanung der früheren Jahre verabschiedet, welche sich in der Gestalt bemerkbar macht, dass wir mittlerweile unerledigte Projekte in zweistelliger Millionenhöhe vor uns herschieben und dies bei der aktuellen Struktur und Kapazität der Verwaltung nicht zu bewältigen ist“, sagt FDP/FW-Fraktionssprecher Rainer Hall. Schon der letzte Haushalt sei nicht umsetzbar gewesen und 70 Millionen Euro könnten in den nächsten vier Jahren nicht verbaut werden. Ein negativer Ergebnishaushalt sei nicht akzeptabel, hier sieht Hall Handlungsbedarf: „Wir haben momentan noch kein Einnahmenproblem, wir haben ein massives Ausgabenproblem.“ Michael Blaurock (Grüne): Streichen könne man Sanierungsgebiet südliche Innenstadt und die Sanierung des gelben Rathaus, Parkdeck Mühlenstraße, Beregnungsanlage für den Stadionrasenplatz, Ankauf des Grundstücks in der „Alten Wolterdinger Straße“, Radweg Aasen Pfohren , das Baugebiet „An der Tannheimer Straße“, die Fußgängerbrücke über die Breg in Wolterdingen, Ausbau Schützenweg in Aufen. Schieben um zwei Jahre könnte man: Kreisverkehr Dürrheimerstraße/Raiffeisenstraße, Hochstraße, Hindenburgring, Erschließung Schützenberg. Marcus Milbradt (GUB): „Die Zahlen sind einerseits nicht so schlecht, um in Panik zu verfallen, haben aber deutlich Luft nach oben zu einem ‚normalen‘ Jahr“, sagt GUB-Fraktionssprecher Marcus Milbradt. Den Ergebnishaushalt auszugleichen dürfte an „Zauberei grenzen“. Trotz allem gelte es, einzusparen was möglich ist. Bei den Investitionen liegt der Fokus der GUB auf den Themen Bildung, Sanierung und Erhaltung. Drei Fragen sind für die GUB wichtig: Was ist zwingend notwendig, beziehungsweise was kann aus dem Vier-Jahres-Zeitraum geschoben werden? Welche Sparmaßnahmen kann man auch gegenüber den Bürgern verantworten? Wann entsteht ein Schaden für die Stadt? Gottfried Vetter (SPD): „Sollen wir verzagt ans Werk gehen und alles in Frage stellen, was wir in langen Diskussionen, unter Zuhilfenahme von externem Sachverstand, beschlossen haben?“, fragt der SPD-Fraktionsvorsitzende Gottfried Vetter. „Wir denken dies wäre der falsche Weg. Wir sollten unaufgeregt unsere Ziele weiter verfolgen, unter dauerndem Abgleich der Entwicklung, um bei einer sich verschlechternden Lage gegensteuern zu können.“ Es gelte das Notwendige zu finanzieren und zu verwirklichen, aber auch nicht unbedingt Notwendiges zu streichen oder zu verschieben.

Das sind die Prioritäten der einzelnen Fraktionen:

Marcus Greiner (CDU): Neubau der Realschule und die Sanierung des Parkschwimmbades, Fortsetzung der Raiffeisenstraße, um neue Gewerbeflächen zu erschließen, und Neubaugebiete. Rainer Hall (FDP/FW): Unantastbar ist der Neubau der Realschule, allerdings mit einer Kostendeckelung, sowie der Neubau des Kindergartens in Aasen. Das Feuerwehrhaus in Pfohren, weil 2022 das neue Auto kommt, das nicht in die Garage passt wird. Michael Blaurock (Grüne): Neubau der Realschule, der Sanierung des Parkschwimmbades, der Digitalisierung der Schulen und der über die Jahre gestaffelten Sanierung der Rathäuser in den Ortsteilen haben bei den Grünen Priorität. Marcus Milbradt (GUB): Die Realschule hat Vorrang vor allen anderen Bereichen. Mit ihr sollte auch der Hindenburgring angegangen werden. Die Alternative zur Sanierung des Parkschwimmbades sei die Schließung. Das kann sich die GUB nicht vorstellen. Außerdem brauche es ein Radwegkonzept für die komplette Stadt. Gottfried Vetter (SPD): Der Bau der Realschule ist ein Muss und „unumgänglich“, so auch die Sanierung des Parkschwimmbades. Für die Erweiterung Erich-Kästner-Schule bräuchte es im kommenden Jahr eine Grobplanung und auch der Hindenburgring müsste angegangen werden.

Welche Projekte können bei den Fraktionen gestrichen oder geschoben werden?

Marcus Greiner (CDU): Parkdeck hinter dem blauen Rathaus und die Erweiterung des gelben Rathauses, Überdachungen oder sonstige Erweiterungen von Einsegnungshallen oder Friedhofskapellen. Projekte, die geschoben werden können: Behindertengerechter Ausbau Busbahnhof, Ausbau von Straßen, wenn keine Tiefbauarbeiten geplant sind, pädagogisches Konzept Baarsporthalle, Fußgängerbrücke über die Breg in Wolterdingen, Rathaussanierungen Heidenhofen und Grüningen und für die Erich-Kästner-Schule könnte das Raumproblem erst einmal mit Containern gelöst werden. Rainer Hall (FDP/FW): Streichung des Parkdecks. Hindenburgring, Sanierung südliche Innenstadt und Erweiterung des gelben Rathauses nicht vor 2025. Sanierung des Busbahnhofs kann geschoben werden und die Sanierung des Parkschwimmbads sollte nur mit einer Förderung von 45 Prozent umgesetzt werden. Michael Blaurock (Grüne): Ziel für die Grünen ist es, im Ergebnishaushalt eine schwarze Null für das kommende Haushaltsjahr und für die weiteren Jahre wieder positive Ergebnisse zu erzielen. „Wir müssen uns auch in schwierigen Zeiten einen langfristigen Blick auf unsere Haushalte bewahren und sollten mit Ruhe und etwas mehr Gelassenheit unsere Zukunft planen“, sagt Fraktionschef Michael Blaurock. Die Verschuldung sollte begrenzt werden und die Gewerbesteuer um zehn Punkte auf einen Hebesatz von 340 angehoben werden. Und es brauche den Mut, Projekte zu streichen. Marcus Milbradt (GUB): Anbau an das gelbe Rathaus, Sanierung südliche Innenstadt und Parkdeck hinter dem blauen Rathaus sind nicht „überlebensnotwendig“. Innenverdichtung sollte ein größeres Thema werden, bevor man noch mehr neue Wohngebiete erschließt. Es sollte bei der Vermarktung der bereits geplanten Gebiete bleiben. Gottfried Vetter (SPD): Die Sanierung südliche Innenstadt und den Anbau ans gelbe Rathaus würde die SPD „schweren Herzens“ schieben. Das Parkdeck könnte gestrichen werden und für den Rückkauf des Grundstücks an der Alten Wolterdinger Straße gebe es keine zwingenden Gründe. Auch der Radweg Aasen-Pfohren sei verzichtbar. Mit der Verschiebung des neuen Feuerwehrfahrzeuges für Pfohren könnte man auch den Neubau des Feuerwehrhauses schieben.