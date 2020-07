Es ist ein turbulenter Dienstag für die Vertreter der Bundeswehr. Von der Gemeinderatssitzung in Villingen geht es direkt weiter zu der in Donaueschingen. Grund für den Besuch: Der Standortübungsplatz in den Forstdistrikten Ochsenberg und Weißwald bei Wolterdingen soll erweitert werden.

Bundeswehr möchte fairen Austausch

„Wir möchten ein gutnachbarschaftliches Verhältnis mit Transparenz und offenen Gesprächen“, sagt Oberst Herfried Martens. Derzeit befinde man sich zunächst im Prozess der Planung. Hauptnutzer des Standorts in Donaueschingen sollen das Jägerbataillon 292 sowie die dritte Kompanie des deutsch-französischen Versorgungsbataillons sein.

Zahlen und Fakten Die Belegungsstärke am Bundeswehr-Standort Donaueschingen beläuft sich auf etwa 1000 Beschäftigte. Der aktuell 52 Hektar große Übungsplatz reicht laut Bundeswehr nicht mehr dafür aus, um den Soldaten eine gute Ausbildung zu ermöglichen und sie auf Einsätze vorzubereiten. Deshalb die Erweiterungspläne. Die Vertreter der Bundeswehr rechnen künftig mit einer maximalen Belegungsstärke von 60 Personen pro Tag.

„Wenn wir sagen, wir richten einen Standortübungsplatz ein, dann richten wir einen Standortübungsplatz ein und keinen Truppenübungsplatz oder ähnliches“, macht Herfried Martens deutlich. Mit dieser Aussage möchte er mit Gerüchten aufräumen, die vor der Ratssitzung in der Bevölkerung aufgekommen waren. Laut des Oberstleutnants Lars Thiemann sind die Begriffe für die geplanten Übungsanlagen verwirrend. Doch diese seien eben so vorgeschrieben. Thiemann sagt: „Es handelt sich nicht um eine Übungseinrichtung für schwere Kompanie.“ Das bedeutet, dass in Donaueschingen keine Kettenfahrzeuge wie Panzer unterwegs sein werden. Diese bleiben – wie auch jetzt schon – in Stetten am kalten Markt stationiert.

Keine Lärmbelästigung?

Geschossen wird Lars Thiemann zufolge mit Übungsmunition, nicht mit scharfer Munition. „Dadurch wird keine Sprengung hervorgerufen, was einen gewaltigen Unterschied bei der Lärmemission macht.“ Lediglich in Gewicht und Form sei eine Übungshandgranate ähnlich zu einer explosiven. „Bei den Übungen werden natürlich auch Fahrzeuge verdreckt. Bevor damit aber auf öffentlichen Straßen gefahren wird, werden sie in einer auf dem Gelände installierten Fahrzeugwaschanlage gereinigt“, erklärt der Oberstleutnant. Was mögliche Auswirkungen auf den Flugplatz in Donaueschingen angeht, sagt er: „Das Bundeswehr-Personal ist entsprechend ausgebildet. Für den zivilen Flugverkehr wird es keine Einschränkungen geben.“

Kritik und Befürwortung: Reaktionen aus dem Gemeinderat Donaueschingen Martina Wiemer (SPD) Sie ist alles andere als erfreut über das Vorhaben der Bundeswehr. „Mir wäre es lieber, die Soldaten fahren zum nächsten Standort nach Stetten am kalten Markt.“ 2016 wurde der Standort in Immendingen aufgelöst und nach Stetten am kalten Markt verlegt. „Andere Arbeitnehmer pendeln teilweise auch mehr als eine Stunde“, so Wiemer. Ihrer Meinung nach wird es schwierig werden, bei der Donaueschinger Bevölkerung eine Akzeptanz zu erreichen. „Es geht nicht darum, ob den Soldaten eine längere Anfahrt zugemutet wird. Um eine gute Ausbildung ermöglichen zu können, benötigen wir eine Nähe zur Kaserne. Aufgrund der Fahrtzeit würden pro Tag vier Stunden Ausbildung verloren gehen“, erklärt Oberstleutnant Lars Thiemann. Michael Blaurock (Grüne) Seine Fraktion wünscht sich Auskünfte zur Frequenz auf dem Übungsplatz: „Ist die Nutzung des Standorts an die Einheit gebunden oder kann sich das ändern? Sind die wesentlichen Erholungsorte nach wie vor zugänglich?“ Oberstleutnant Thiemann antwortet: „Der Übungsplatz ist an den Standort gebunden, nicht an die Nutzer.“ Die Frequenz sei immer abhängig von den aktuellen Aufträgen. Je nachdem, worauf man sich vorbereite, würden andere Schwerpunkte gesetzt. Seiner Prognose zufolge soll der Standortübungsplatz in Donaueschingen maximal 150 Tage und davon maximal 50 Nächte pro Jahr genutzt werden – mal mit zehn, mal mit 30 oder 60 Soldaten. Gottfried Vetter (SPD) Für die SPD sind die Pläne der Bundeswehr „nachvollziehbar, auch wenn wir sie nicht so gern hören“, sagt Gottfried Vetter. Die Argumente der Repräsentanten seien stichhaltig, die SPD begleite den Prozess kritisch mit. Claudia Weishaar (GUB) „Das Vorhaben hat einen massiven Einfluss auf Landschaft und Bevölkerung. Dagegen ist die Debatte um die Windkraft eine Kleinigkeit“, sagt Claudia Weishaar für ihre Fraktion. Es sei mit einem großen Widerstand zu rechnen. Erik Pauly, Donaueschingens Oberbürgermeister, nimmt Stellung: „Man kann Diskussionen auch herbeireden. Ich wünsche mir eine sachliche, ehrliche Diskussion mit Fakten und Tatsachen. Was ich nicht möchte, ist eine emotional geführte Diskussion.“ Er hält die Planungen der Bundeswehr für ein „sinnvolles Verfahren, dem man nicht sofort mit Empörung entgegentreten sollte“. Bertolt Wagner (FDP/FW) Zuerst dachte man sich bei der Fraktion laut Bertolt Wagner: „So etwas können wir hier nicht brauchen.“ Die Pläne seien aber auch „keine Überraschung, schließlich wurde der Standort in der Vergangenheit immer wieder finanziell gestärkt“. Wagner wohnt in Aufen und nur rund einen Kilometer vom aktuellen Übungsstandort weg. Bislang habe er keine wirkliche Lärmbelästigung oder Diskussionen wahrgenommen.

Ein ebenfalls auf dem Übungsgelände geplanter Biwakplatz – das ist ein Lager im Freien – ist laut den Repräsentanten der Bundeswehr nötig, „da bei Einsätzen nicht immer Schlafcontainer dabei sind“. In diesem Zug sollen deshalb auch Sanitäranlagen aufgebaut werden.

Bundeswehr hat Umweltfragen im Blick: „Möchten Eingriff in die Natur gering halten“

Bei all den ambitionierten Planungen sei es der Bundeswehr wichtig, auf den Umweltaspekt zu achten. In einem nächsten Schritt müsse man deshalb mehrere Prüfungen in Auftrag geben. Darin setzen sich unabhängige Gutachter unter anderem mit Umweltverträglichkeit, Arten- und Lärmschutz auseinander. „Wenn dann festgestellt wird, dass manche Übungseinheiten woanders stattfinden sollten, als wir es ursprünglich geplant haben, dann ist das so“, sagt Oberstleutnant Lars Thiemann.

Wie viel Wald wegen der Neuschaffung eines Wegenetzes gerodet werden müsse, könne er noch nicht abschätzen. „Wir wollen den Eingriff in die Natur so gering wie möglich halten. Und das, was wir minimieren, müssen wir an anderer Stelle wieder aufforsten.“ Was auch die Bundeswehr nicht wolle, sind schützenswerte Lebensräume zu zerstören oder bestehende Projekte des Naturschutzes zu behindern. Ein Zaun um den Standortübungsplatz herum sei nicht vorgesehen.

Ab 2025 soll geübt werden

„Erst, wenn das Anhörungsverfahren mit den Gutachten durch ist, wird die Sache noch konkreter werden“, sagt Lars Thiemann. Wann die Soldaten der Bundeswehr auf dem neuen Standortübungsplatz in Donaueschingen arbeiten können? „Die Prüfungen werden wohl mindestens ein Jahr andauern. Meine Prognose wäre 2025“, so Oberst Herfried Martens.

Mit reichlich neuen Informationen für die Ratsmitglieder und den einen oder anderen interessierten Besucher verlassen die Bundeswehr-Vertreter Donaueschingen. Für die Stadträte ist es auf jeden Fall eine ungewohnte Situation: Es geht um ein großes Projekt und sie haben wenig bis überhaupt kein Mitspracherecht. Die Entscheidung liegt in diesem Fall nicht bei den Kommunen, sondern auf Landes- und Bundesebene.

Für die Bundeswehr-Vertreter ist indes noch kein Feierabend in Sicht – es geht für sie nämlich auf direktem Weg nach Brigachtal, denn neben der Donaueschinger und Tannheimer Gemarkung erstreckt sich das Projekt auch auf dieses Gebiet. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: In Brigachtal werden sie einen wesentlich schwereren Stand haben und letztendlich wird dort der Gemeinderat doch abstimmen und sich gegen das Projekt aussprechen.