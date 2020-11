von Roger Müller

Die Turniermacher um Kaspar Funke und Niklas Droste, beide Geschäftsführer der Escon Marketing, haben die Reißleine gezogen. Sie sagten die für August 2021 in Donaueschingen geplante Europameisterschaft der U25-Dressurreiter ab und gaben die Austragung an den internationalen Reitsportdachverband FEI (Fédération Équestre Internationale) zurück.

Trotz des erfolgreichen Dressurreit-Turniers CHI Spezial im August kam nun das Aus für das Turniert der U25-Dressurreiter jenseits des Brigachufers. Der Internationle Reit-Dachverband FEI (Fédération Équestre Internationale) forderte bereits heute die verbindliche Zusage für eine Austragung im kommenden Jahr. „Doch das ist aus heutiger Sicht für uns mit zu viel Risiko behaftet“, sagt Kaspar Funke.

Finanzielles Wagnis war den Organisatoren zu groß

Denn unter anderem forderte die FEI einen weiteren Abreitplatz nur für die Championats-Teilnehmer, „und dies wäre unsererseits mit hohen Investitionen verbunden gewesen, und keiner weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt.“

Auch Dinge wie Tribünen, Stallungen und Parkplätze hätten die Veranstalter bei externen Dienstleistern kostenpflichtig dazubuchen müssen. „Zudem wissen wir heute nicht einmal, ob im August 2021 wieder unbegrenzt Zuschauer erlaubt sind oder nicht.“ Somit blieb nur, das Championat zurückzugeben.

Was wird mit dem CHI im März 2021?

Ob der für März 2021 geplante CHI-Klassiker im Schlosspark stattfinden kann, ist noch ungewiss. „Ich kann mir heute nicht vorstellen, dass Gespanne beim Marathon durch das Gelände fahren, und die Besucher dicht an dicht an den Hindernissen stehen“, so Funke.

Erfreulich für die Organisatoren ist, dass aktuell die Sponsoren ihre Verbundenheit zur Traditionsveranstaltung bekunden, doch auch sie wissen noch nicht, wie sich die Wirtschaft in 2021 entwickelt.