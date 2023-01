Gegen 9 Uhr prallte der Fahrer des Kleinlastwagens gegen eine Leitplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam auf einem Grünstreifen rechts neben der Auffahrt zum Stehen. Am neuwertigen Transporter entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätzt die Polizei laut einer Mitteilung auf rund 1000 Euro.