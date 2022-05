In der Wein- und Spirituosenabteilung ist es möglich, die edlen Tropfen der Winzer zu verkosten. Auf Wunsch werden außerdem individuelle Geschenkkörbe zusammengestellt und Gutscheine angeboten. Daneben gibt es eine Lottoannahmestelle, einen kostenlosen Taxiruf sowie ein kostenfreies Wlan für die Kunden.

Familie Milkau und ihr Team legen zudem großen Wert auf Service. Auch in diesem Bereich können sich die Kunden über neue Angebote freuen: In der umfassenden Obst- und Gemüseabteilung mit Wochenmarktflair steht passend zur Spargelsaison eine Spargelschälmaschine bereit, während eine Orangenpresse das ganze Jahr über frisch gepressten Saft liefert.

Das Angebot in diesem Bereich soll noch weiter ausgeweitet werden. Interessenten mit regionalen oder handwerklich gefertigten Produkten können sich hierzu gerne bei Familie Milkau melden.

„Regionalität und Qualität liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund haben wir unsere Marke ‚Tante Milkau‘ erschaffen“, erzählt Sonja Milkau stolz. Darunter sind Produkte regionaler Anbieter sowie kleiner exklusiver Manufakturen vereint. Dazu zählen unter anderem Bioland-Weide-Eier von Rainer Duttlinger aus Hattingen, Teigwaren aus dem Trossinger Nudelhaus, Marmelade von Sibille Adam aus Meersburg, oder Äpfel von Wolfram und Tanja Renner aus Wahlwies.

Überhaupt wurde der Markt nach den neuesten Erkenntnissen rund um die Bedürfnisse der Kunden umgestaltet: „Unser Fokus liegt auf Frische, einer großen Vielfalt an regionalen Erzeugnissen sowie Produkten in Bio-Qualität über das gesamte Sortiment“, sagt Holger Milkau.

Der Edeka-Markt in Blumberg steht seit Ende April unter einer neuen Führung: Die Kaufmannsfamilie Milkau hat den Markt vom bisherigen Betreiber Karsten Schlesiger übernommen. Quasi mit offenen Türen werden die Kunden im Markt mit seinem weitläufig gestalteten Eingangsbereich empfangen und das von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 21 Uhr.

Neben umfassenden Neuerungen im Edeka-Markt Milkau bleibt jedoch auch viel Gutes und Bewährtes erhalten. „Nach 13 Jahren Edeka Schlesiger in Blumberg hat Karsten Schlesiger sein Lebenswerk und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unsere Hände gelegt. Karsten war uns seit vielen Jahren nicht nur ein Kollege, sondern ein guter Freund und in seinem Sinne möchten wir seinen großen Traum weiterführen“, bekräftigt Holger Milkau.

Der bisherige Marktleiter hatte die Übernahme noch zu Lebzeiten in die Wege geleitet, bevor er Ende März nach schwerer Krankheit verstorben war. Bestehen bleiben sämtliche regionalen Anbieter. Ebenso die großzügige Floristikabteilung, die auch weiterhin von Karsten Schlesigers Ehemann Pirmin Schlesiger geführt wird, wodurch der nahtlose Übergang und Schulterschluss beider Familien gelingt. Sie stellt eine Besonderheit im Blumberger Markt dar, deren Konzept auch auf andere Märkte übertragen werden soll, um so Synergien innerhalb der Milkau-Märkte zu nutzen.

Familie Milkau hat die gesamte Belegschaft des bisherigen Edeka-Marktes übernommen. Gemeinsam mit Marktleiter Tobias Mettler und den 65 Mitarbeitern trägt sie maßgeblich zur Nahversorgung in Blumberg und den umliegenden Gemeinden bei.

In allen Bereichen des Marktes wird aber zusätzlich noch Verstärkung benötigt. Interessierte Bewerber können sich jederzeit im Markt melden und dank eines komfortablen Verfahrens in nur wenigen Minuten ihre Bewerbung abgeben.

Mit Hilfe des großen Einsatzes aller Mitarbeiter sowie der Teams der weiteren Milkau-Märkte wurde die Umgestaltung des Marktes in nur drei Tagen im Drei-Schicht-Betrieb vorgenommen, damit er am 28. April wieder für seine Kunden öffnen konnte.

Im Hintergrund gibt es noch einiges zu tun, bis alle Arbeiten vollständig abgeschlossen sind. Zukünftig kann sich die Familie Milkau vorstellen, auch in Blumberg einen Online-Markt anzubieten, wie es ihn bereits in den Milkau-Märkten in Immendingen und Aldingen gibt.

Mit der Übernahme des Blumberger Edeka-Marktes gehören inzwischen sechs Märkte mit insgesamt rund 350 Mitarbeitern, davon 30 Auszubildende, zum Besitz der Familie Milkau aus Geisingen. Holger Milkau übernahm gemeinsam mit seiner Frau Sonja 1998 das Geschäft der Eltern, die bereits seit 1977 einen Edeka-Markt betrieb, und baute es auf heute sechs Märkte aus. 2020 trat mit Sohn Janik die dritte Generation in die Geschäftsleitung ein.