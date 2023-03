Im Rahmen des Tags der Offenen Tür im Tuttlinger Industriegebiet Nord öffnet auch die Firma Stark die Türen. Am kommenden Sonntag, 12. März, kann man von 13 bis 17 Uhr in die Welt des Bauens eintauchen. Seit über 80 Jahren ist die Firma für Baustoffe mit sieben Niederlassungen in der Region vertreten.

Die Firma lädt zum zwanglosen Bummeln und zu spannenden Ausstellungen ein. Gezeigt werden unter anderem verschiedene Fliesen sowie Natursteine, Parkett, Laminate und Bodenbeläge, wie auch Glas- und Haustüren. Wie Geschäftsführer Christian Stark ankündigt, gebe es insbesondere in der Fliesenabteilung einen neuen Trend: Durch Fliesen größeren Formats seien weniger Fugen notwendig. Der Raum strahle somit mehr Ruhe aus.

Ruhe gibt es auch beim Schausonntag: Denn der Tag solle eine Möglichkeit bieten, die Ausstellung ohne Hektik anzuschauen, sagt Stark: „Man kann sich ganz in Ruhe informieren, abseits der Hektik des Alltags.“ Zudem könne man sich inspirieren lassen und die neusten Trends im Bereich Baustoffe kennenlernen. Natürlich ist mit Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt. In den vergangenen Jahren sei die Ausstellung immer gut angekommen: „Der Schausonntag wird gerne angenommen“, so Stark.

Das erste Laufrad ist mitunter der Grundstein für eine lebenslange Fahrradbegeisterung. Das Zweirad-Center Nerz in Tuttlingen begleitet Radbegeisterte ihr Leben lang mit den verschiedensten anspruchsvollen Rädern. Zudem habe man sich in den letzten Jahren einen Ruf als E-Bike-Spezialist erarbeitet, sagt Inhaber Michael Metzler. Und hier gebe es viel Neues. Der Trend gehe zu unauffällig integrierten Akkus mit größerer Reichweite und stärkeren Motoren.

Genutzt werden smarte Systeme, bei denen man das Handy über eine App mit dem Rad verbindet. Dadurch sei eine Navigation, die individuelle Einstellung der Fahrstufe, eine Routenaufzeichnung und eine Diebstahlsicherung über einen GPS-Tracker möglich. Nach wie vor sei Leasing von E-Bikes ein großes Thema. Am Schausonntag werden neben der neuen Helm- und Bekleidungskollektion auch tolle neue Kinder- und Jugendräder vorgestellt. Auf den rund 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche findet man auch ein vielseitiges Sortiment an Bekleidung und Zubehör.

Wer eine Küche nach Maß und mit einem besonderen Flair sucht, ist im Küchenstudio von Monika und Siegbert Auer genau richtig. Schon seit rund drei Jahrzehnten bietet Küchen-Auer einen Rundum-Service, der von der Planung bis zur Montage der Traumküche reicht. „Wir beziehen Komponenten von bekannten Küchenherstellern und kombinieren und vervollständigen diese mit Teilen aus der Herstellung in unserer eigenen Schreinerei in Eigeltingen-Heudorf“, sagt Siegbert Auer.

Dadurch bekomme jede Küche ihren individuellen Touch, ganz nach den individuellen Wünschen der Kunden. „Wir sind modern, anders als die anderen und arbeiten viel mit Altholz-Applikationen.“ Damit werden moderne Küchen mit altem Holz kombiniert, das aus bis zu 300 Jahren alten meist Eichenbalken gewonnen wird, die in alten Gebäuden verbaut waren. Auch Arbeitsplatten oder Tische sowie verschiedene Accessoires werden daraus gefertigt. Das sei einzigartig in Deutschland. Neben dem Besonderen bietet Auer natürlich auch Landhausküchen oder ganz normale Küchen an. Alles das kann in der Ausstellung in Tuttlingen besichtigt werden.