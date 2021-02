von Von: Andrea Wieland

„Fasnet ohne Grenzen“: So lässt sich wohl die Hubertshofener/ Mistelbrunner Dorffasnet am besten erklären. Gibt es in manchen Gemeinden unüberwindbare Ortsgrenzen an der Fasnet, so werden diese in den beiden Ortschaften bewusst verbannt. „Die Hubertshofener und die Mistelbrunner Narren feiern seit jeher gemeinsam Fasnet. Für uns Narren, beziehungsweise den Narrenverein Waldwinkel Hubertshofen ist dies natürlich eine tolle Bereicherung“, sagt der Vorsitzende des Narrenvereins, Christian Knöpfle.

Traditionen im Doppelpack

Besonders schön ist es auch, dass gewisse Traditionen somit einfach zweimal gemacht werden: So gibt es in jeder Gemeinde zum Beispiel einen Narrenbaum: „Gestartet wird in Hubertshofen mit der Fasnet am Schmutzigen Dunnschtig. Am Fasnet-Frietig geht es dann nach Mistelbrunn, wo nochmals ein Narrenbaum gestellt wird“ ,erklärt Knöpfle stolz. Auch am bunten Abend, welcher dann in Hubertshofen stattfindet, beteiligen sich die Mistelbrunner Narren.

Egal ob in Mistelbrunn oder Hubertshofen: Die Narren sind überall willkommen.

„Ein Tag, welcher ganz besonders das tolle Zusammenspiel der beiden Gemeinden zeigt, ist der Fasnetzieschtig. Dort starten wir um 9 Uhr mit einem Frühstück in der Milligrabenbeiz in Mistelbrunn, welches bis 12 Uhr gezogen wird“, so Knöpfle. Im Anschluss ziehen die Narren weiter nach Hubertshofen zum gemeinsamen Mittagessen.

Gebratene Eier stärken die Narren

Nachdem den Tag über dann in Hubertshofen in den Besenwirtschaften gefestet wird, gibt es am Abend das traditionelle Eierbraten. Nach der anschließenden Narrenbaumverlosung und der Hexenverbrennung endet die gemeinsame fünfte Jahreszeit in den Hubertshofener Wirtschaften.

Waldwinkel sucht Videos

Damit auch die diesjährige Fasnet trotz Corona etwas besonderes ist, hat sich der Narrenverein Waldwinkel Hubertshofen etwas besonderes überlegt: „Wir rufen unsere Narren dazu auf, einen kleinen Beitrag per Video zu erstellen und der Vorstandschaft zuzusenden“, sagt Knöpfle.

Diese werden dann am Fasnet-Sunntig, also Sonntag, 14. Februar, auf der Homepage http://www.nv-waldwinkel.de/ hochgeladen. Im Anschluss werden die Videos zu einem Gesamtvideo zusammengestellt. Des Weiteren wartet eine kleine „Fasnetüberlebenskiste“ auf die aktiven Mitglieder des Narrenvereins. Unter den Einsendungen der Videos wird ebenfalls der Narrenbaum verlost.