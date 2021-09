Es war am Dienstag, 31. August, gegen 15 Uhr, als Angestellten in einem Donaueschinger Baumarkt in der Bregstraße ein Mann auf fiel, „der mehrere Akkus von Gartengeräten in einem zuvor geleerten Karton versteckte, um diesen möglicherweise später aus dem Gebäude zu schmuggeln“, teilt die Polizei mit. Von einer Angestellten des Marktes darauf angesprochen, habe der Mann die Flucht ergriffen. Doch er war bei dieser Aktion nicht alleine. Ein Mittäter, ein 31-Jähriger aus Hessen, der währenddessen „Schmiere“ stand, konnte von der verständigten Polizei ermittelt und festgehalten werden, heißt es im Polizeibericht. Gegen ihn und den Flüchtigen wird wegen versuchtem Diebstahl ermittelt.