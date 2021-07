Unverletzt geblieben ist laut Mitteilung der Polizei ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 27, Höhe des Flugplatzes Donaueschingen. Ein 61-Jähriger kam mit einer Triumph Tiger Explorer wegen eines Fahrfehlers auf gerader Stecke zu Fall. Obwohl der Fahrer mitsamt Maschine rund 200 Meter über die Fahrbahn rutschte, blieb er, dank guter Schutzbekleidung, unverletzt. An seinem Motorrad entstand allerdings Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.