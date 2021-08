von Roger Müller

Mit einer pfiffigen Idee will die Donaueschingerin Nadine Hugendubel auf sich aufmerksam machen. Ihr kam die Idee zu einem Shirt der besonderen Art. Das Erectly Shirt ist eine unsichtbare und sanfte Erinnerungshilfe zu einer aufrechten Körperhaltung. Die Bewegungsfreiheit soll es dabei aber nicht einschränken.

Nadine Hugendubel | Bild: Avestur

Die ersten Shirts für Damen sind bereits auf dem Markt. Seit dem 3. August läuft ein Crowdfunding Kampagne, 15.000 Euro sollen dabei zusammenkommen, damit die 28-jährige Reitlehrerin und Tierphysiotherapeutin so richtig durchstarten kann: Es soll noch ein Design für Männer entstehen.

Die Idee stammt aus dem Alltag

„Im Alltag ist mir immer wieder an mir selbst aufgefallen, dass meine Schultern nach vorne fallen und ich dementsprechend die aufrechte Haltung verlor“, erläutert die 28-Jährige, wie sie auf die Idee kam. „Das passierte egal ob im Sitzen oder Stehen und auch beim Sport“, erzählt Hugendubel. So entstand die Idee zu einem Shirt, das bequem zu tragen ist und seinen Träger zusätzlich noch an die aufrechte Haltung erinnert.

Versteckte Gummizüge zwischen Stofflagen

Also entwickelte sie ein Shirt mit integrierten Gummizügen, die in das Shirt am Rücken eingearbeitet sind. „Die Gummizüge sind von außen unsichtbar, denn durch eine zusätzliche Lage Stoff am Rückenteil, werden sie überdeckt. So sieht das Shirt angezogen aus, wie jedes normale andere T-Shirt auch“, erklärt Nadine Hugendubel das Design.

Erinnerungshilfe durch leichten Zug

„Und keine Sorge, man erfährt durch die Gummizüge keinerlei Bewegungseinschränkungen. Sie verlaufen als Kreuz über den oberen Teil des Rückens, somit schneidet weder etwas an den Armen ein noch drückt etwas unangenehm. Man kann sich bewegen, als hätte man ein normales Shirt an.“

„Das Shirt wurde so entwickelt, dass es den Träger nicht in die aufrechte Haltung zwingt, sondern ihn lediglich erinnert. So soll mit der Zeit ein besseres Bewusstsein für die Haltung entstehen, eine entsprechende Dehnung und Kräftigung der Muskulatur ersetzt es natürlich nicht“, sagt Nadine Hugendubel.

Wie funktioniert das Shirt? Diese Gummizüge fungieren dann als sanfte Erinnerungshilfe. Sie geben dem Träger durch einen leichten Zug den Impuls, sich aufzurichten, sobald dieser im Sitzen oder Stehen die Schultern nach vorne fallen lassen sollte. Wie wird das Erectly Shirt gefertigt? Das Shirt besteht aus 73 Prozent Polyamid und 27 Prozent Elasthan, es ist dadurch sehr atmungsaktiv und bietet auch UV-Schutz. „Gefertigt werden soll bei erfolgreichem Crowdfunding bei Trigema in Burladingen, die Gespräche hierzu sind sehr positiv verlaufen“, sagt die Gründerin. Wo finde ich das Crowdfunding? Vorbestellungen sind bei der neuen Firma von Nadine Hugendubel möglich. Die Crowdfunding Kampagne ist auf Startnext eingerichtet. Beim neuen Startup www.avestur.de können die Shirts vorbestellt werden. Das Erctly Shirt kostet regulär 75 Euro.

„Nun hoffe ich das alles funktioniert, das Shirt soll richtig groß werden.“ Wenn das mit dem Crowdfunding ein Erfolg wird, und die Shirts gut verkauft werden, möchte sich Nadine Hugendubel noch für die Fernseh-Gründer-Show „Höhle der Löwen“ bewerben.