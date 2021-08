Donaueschingen

In der Donaustadt ist bislang noch keine Entscheidung über die Zukunft des kommunalen Testzentrums gefallen. Derzeit verzeichne das Testzentrum des DRK und der Stadt Donaueschingen eine große Nachfrage nach Corona-Tests, teilte die stellvertretende Pressesprecherin Jennifer Schwörer mit. Deshalb seien Änderungen bislang nicht vorgesehen. Wie diese Entwicklung nach den Sommerferien weitergehe, sei momentan allerdings noch nicht abzuschätzen. Ebenso wenig sei abzuschätzen, wie der Bedarf an kostenpflichtigen Tests sein werde. „Dies wird die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Vertretern des DRK beobachten, um dann den weiteren Bedarf zu ermitteln.“

Daniel Mieske vom DRK Blumberg ist seit Ostern auch im Testzentrum im Einsatz. | Bild: Lutz, Bernhard

Hüfingen

Die Bregstadt will die bisherige Praxis weiterführen, macht der stellvertretende Hauptamtsleiter Martin Reiser deutlich: „Da aktuell Tests wieder an Bedeutung gewonnen haben, sieht die Stadt Hüfingen grundsätzlich vor, das kommunale Testzentrum weiterhin zu betreiben.“ Wie dies genau gesetzt werden soll, darüber seien sie aktuell intern und auch mit dem DRK, das das Testzentrum für die Stadt betreibe, in der Rücksprache.

Sie engagieren sich am Empfangstresen im Eingangsbereich: Florian Singer und Sarah Unger. | Bild: Mirko Theel

Blumberg

„Wir haben entschieden, unser Testzentrum zum 30. September zu schließen“, erklärt Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Letztlich laufe auch der Mietvertrag nur bis zu diesem Tag. Im Frühjahr hätten sie entschieden, ein kommunales Testzentrum zu eröffnen, weil der Bedarf vorhanden war. Der Aufwand sei jedoch groß, die Stadt müsse Personal suchen und bereitstellen, für die Tests bei den Maltesern und beim DRK, sowie für das Administrative, und dazu auch noch Urlaubsvertretungen. Letztlich, so Schautzgy, gebe es in Blumberg ein weiteres Testzentrum bei Lidl. Den Bedarf sieht Schautzgy sehr wohl: „Am Sonntag hatten wir 45 Tests, man merkt, es zieht wieder an.“

Petra Wölfe vom DRK Blumberg ist von Anfang an im kommunalen Corona-Testzentrum der Stadt Blumberg dabei. | Bild: Lutz, Bernhard

Bräunlingen

Wie es in Bräunlingen weitergeht, war aus dem Rathaus und aus der Stadtapotheke bislang noch nicht zu erfahren. Dort gab es anfangs feste Testzeiten durch die Stadtapotheke in Zusammenarbeit mit der Stadt. Nachdem der Bedarf stark zurückgegangen war, gab es jetzt keine festen Zeiten mehr. Wer sich testen lassen wollte, konnte sich bei der Stadtapotheke melden und dort einen Test-Termin ausmachen.