Donaueschingen vor 1 Stunde Ist jetzt endlich wieder Platz in der Schwarzwaldbahn? Was Reisende zum Neun-Euro-Ticket sagen Das Neun-Euro-Ticket läuft aus und um Donaueschinger Bahnhof ist einiges los. Wird das auch noch so sein, wenn wieder der reguläre Fahrpreis gilt? Ein Stimmungsbild.

Viele Menschen nutzen das Neun-Euro-Ticket nochmal aus. So viel ist am Bahnhof in Donaueschingen in normalen Zeiten selten los. | Bild: Lisa Jäggle