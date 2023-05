Während sich auf der anderen Straßenseite der Donaueschinger Kaserne ein komplettes neues Stadtgebiet entwickelt, bleiben die Entwicklungen im Bereich des Militärs auch nicht stehen.

Erst kürzlich kehrten Soldaten des Jägerbataillons 292 von ihrem Auslands-Einsatz im afrikanischen Mali zurück nach Donaueschingen.

Auch eine Kaserne ist ständigen Veränderungen unterzogen. Nicht verwunderlich also, dass auch von außen festzustellen ist, dass sich auf dem Gelände etwas tut. So waren in den vergangenen Tagen vom Hindenburgring aus Arbeiten zu beobachten.

Nun ist das Gelände direkt neben dem Eingang bei der Barbara-Figur bereits auf eine größere Baumaßnahme vorbereitet. Entstehen soll hier eine neue Sporthalle für die Soldaten. Bereits seit Dezember 2022 sind die Arbeiten europaweit ausgeschrieben.

Womit haben die Arbeiten zu tun?

Wie Presseoffizier Philipp Riedl erklärt, haben die Bauarbeiten am Kaserneneingang allerdings noch nichts damit zu tun: „Was man von außen in der Kaserne sehen kann, sind letzte Arbeiten am Personeneingang zum Hindenburgring. Weiter wurden kleine Bauarbeiten wie ein Fußweg abgeschlossen.“

Presseoffizier Philipp Riedl | Bild: Wursthorn, Jens

Das freie Baufeld links davon ist bereits erschlossen, Leitungen wurden verlegt. Hier soll als nächstes die neue Sporthalle entstehen, erklärt Riedl: „Mit dem Baubeginn rechnen wir derzeit in der ersten Jahreshälfte 2024.“ Sie soll im selben Stil angelegt werden, wie das bereits vorhandene Sanitätsversorgungszentrum in der Nähe.

Weitere große Projekte geplant

Weitere große Projekte stehen in der Kaserne noch in der Warteschleife. Geplant ist etwa eine digitale Ausbildungshalle, in der sogenannte Gefechtsstand-Ausbildung stattfinden kann. Die Militärfahrzeuge können darin ein komplettes Gefecht simulieren und entsprechend über die Bordsysteme auch auswerten.

Und schließlich soll es für den Schwerlastverkehr in der Kaserne irgendwann eine neue Zufahrt geben. Der Parkplatz soll zur Zufahrt für Laster werden, die über die Stettiner Straße dann ihren Weg über die Dürrheimer Straße und schließlich zu B27 und Autobahn finden.