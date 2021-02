von Von: Andrea Wieland

Ganz schön wild geht es bei den Grüninger Rebberghexen zur Fasnet zu. Nach dem traditionellen Auftakt am Schmutzigen Dunnschtigmorgen mit Kindergarten- und Schülerbefreiung, Narrenbaumstellen und Straßenfasnet werden am Dunnschtigabend die neuen Hexen getauft: Eine Tradition, seit die damalige Oberhexe und die Kräuterhexe Franz Schnurr damals die Idee hatten, wie Sandra Dold von den Grüninger Rebberghexen erklärt.

Fester Bestandteil der Hexentaufe im Hexenhisli ist es, dass zwei bis vier „Junghexen mit den Händen und dem Kopf an den Pranger gebunden und dort von den Folter- und Prangerhexen ein bisschen geärgert werden“, schildet Dold. Währenddessen ist die Kräuterhexe damit beschäftigt ist, eine Zaubersuppe sowie einen Zaubertrank für die Neuzugänge zu kochen. „Während der Vorbereitungen des Trankes wird von der Oberhexe ein traditioneller Text vorgelesen, welcher die Anwärter auf das Hexendasein vorbereitet.

Nach der Hexentaufe sind die „Junghexen“ stolz, dass sie nun ganz dazugehören.

Die Suppe, welche bei der Taufe getrunken werden muss, beinhaltet dabei „Köstlichkeiten“ wie Spinnen und Mäuse, die aber nur sinnbildlich in der Suppe landen. Die Anwärter werden mit einem Holzbesteck gefüttert, im Anschluss wird aus einem Tierhorn der Zaubertrank getrunken und die Junghexen werden mit einem Hexenstempel sowie einer Taufmaske gekennzeichnet. „Es freut uns sehr, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Anfragen zur Aufnahme haben. Dies führt jedoch dazu, dass nach dem obligatorischen Probejahr nicht direkt die Hexentaufe folgt, sondern manche bis zu fünf Jahre warten müssen, so Dold.

In diesem Jahr haben sich die Grüninger etwas anderes überlegt. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Mal- und einen Hexensprüchlewettbewerb. Kinder unterschiedlicher Altersgruppen dürfen sich künstlerisch und literarisch austoben und ihre Bilder und Sprüche am Hexenhisli abgeben. Die besten Sprüche und Bilder werden natürlich auch mit Preisen belohnt, so Sandra Dold.

Am Samstag kommt das Narrenblatt heraus

Eine andere Tradition der Rebberghexen wird aufrechterhalten: Am Samstag, 13. Februar wird das Narrenblatt „Hex im Bild“ natürlich unter Hygieneregeln für 2,50 Euro am „Hisli“, Bergring 4, von 9 bis 14 Uhr verkauft.