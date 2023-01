Fachkräfte sind in so gut wie allen Branchen rar. Umso wichtiger also, dass man die halten kann, die man im Betrieb hat. Ein wichtiger Faktor dabei: die Gesundheit. Was tun die Firmen im Städtedreieck dafür, dass ihre Mitarbeiter fit bleiben?

Bedeutung steigt durch Corona

In Bräunlingen hat das Thema Gesundheitsmanagement hohe Priorität. „Die Bedeutung nimmt auf jeden Fall zu“, sagt Gaby Schrenk, Personalleiterin bei Straub Verpackungen.

In der Pandemie sei das Thema ein wenig in den Hintergrund gerückt, weil es schwer ist, die Mitarbeiter auf dem Online-Weg zu erreichen. Die Defizite sind also eher größer als kleiner geworden. Das Thema damit umso dringlicher.

Was ist Gesundheitsmanagement? Unter dem Begriff Gesundheitsmanagement werden Maßnahmen zusammengefasst, die zur Erhaltung oder Förderung der Gesundheit dienen. Das ist aus diesem Grund auch für Betriebe attraktiv, die das Ziel verfolgen, ihre Mitarbeiter fit zu halten.

Corona habe gezeigt, wie schnell es gehen kann, sagt Gaby Schrenk. Vor allem im Hinblick auf das Miteinander. Denn auch soziale Interaktion, die in der Pandemie natürlich fehlte, fördere die Gesundheit.

In drei Bereiche gegliedert

Beispiele für das Engagement von Straub sind ansonsten Indoor-Trainings, Yoga oder auch Waldbaden. Die Straub Akademie kümmere sich um die Organisation.

Gaby Schrenk, Personalleiterin bei Straub Verpackungen, ist für das Gesundheitsmanagement verantwortlich. | Bild: Danijela Schäfer

Aufgeteilt sei das, wie Gaby Schrenk sagt, in drei Bereiche. Präventiv, kreativ und das betriebliche Gesundheitsmanagement, wo es beispielsweise um Arbeitsergonomie geht. Also darum, wie die Menschen arbeiten.

Hier habe man beispielsweise anonymisiert Tracker eingesetzt, um herauszufinden, wo der Schuh drückt. Sie geben also eine Leitlinie vor, wo der Betrieb ansetzen kann.

Fitness und Wellness im Klinikum

Bedeutung hat die Gesundheit der Mitarbeiter auch beim Schwarzwald-Baar-Klinikum, wie Sprecherin Sandra Adams sagt. „Das Schwarzwald-Baar Klinikum fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Beschäftigten ausdrücklich“, so Adams.

Was Fitness und Wellness betreffe, biete man unter anderem das Jobrad-Leasing, die Kooperation mit Hansefit, mit Zugang zu Fitness, Saunen und Schwimmbädern, sowie vergünstigte Massage- und Wellnessangebote und medizinische Trainingstherapie im Klinikum.

Sandra Adams, Sprecherin Klinikum. | Bild: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Zudem gebe es ein sogenanntes Wiedereingliederungsmanagement zum Einstieg nach längerer Krankheit oder ein sechsmonatiges Präventionsprogramm zum Erlernen gesunder Lebens- und Arbeitsstrategien.

„Außerdem gibt es Angebote des Arbeitsmedizinischen Dienstes und psychosoziale Beratung“, fügt Adams hinzu.

Stadt befragt ihre Mitarbeiter

Bei der Stadtverwaltung in Donaueschingen setzt man sich ganz aktuell mit dem Thema auseinander.

Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Stadt Donaueschingen. | Bild: Simon, Guy

Mit dem Ziel, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeit am Arbeitsplatz zu optimieren und zu fördern, sei zusammen mit dem Personalrat für Januar eine Mitarbeiterbefragung mit dem Titel „Gesund bei der Stadt Donaueschingen“ geplant, wie Beatrix Grüninger, Sprecherin der Stadt, sagt.

Seit Jahren eine Betriebsärztin

„Die Befragung dreht sich unter anderem um die Themenblöcke Arbeitsumgebung, Arbeitsbedingungen sowie die physische und psychische Gesundheit“, sagt Grüninger.

Sämtliche Themen haben, wie die Sprecherin sagt, ohnehin eine hohe Bedeutung bei der Stadt Donaueschingen. Seit Jahren beauftrage man eine Betriebsärztin, die den Beschäftigten für Fragen zur Verfügung steht.

Wichtiger denn je

Lutz Goerendt, Head of Health Management bei der Sick, sagt: „Körperliche und mentale Gesundheit sind wichtiger denn je in unserer Gesellschaft, demnach auch in Unternehmen.“ Ganzheitliche Gesundheit sei eine essenzielle Voraussetzung für modernes Arbeiten.

Lutz Goerendt, Sick AG. | Bild: Joanna Hahn/Sick AG

Zum Angebot von Sick an die Mitarbeiter gehören Vorträge, Workshops, Blogposts oder auch Schulungen, beispielsweise zum Thema mentale Gesundheit oder Resilienz. Das seien einmalige oder auch mehrwöchige Veranstaltungen. Jede und jeder Mitarbeitende könne zu jeder Zeit Beratungsangebote wahrnehmen.

Hinzu kommen Punkte wie die Frage, wie hybrides Arbeiten gesund gestaltet werden kann. Ein Teil davon sei es, auch bei hybrider Arbeit die Nähe eines Familienunternehmens beizubehalten. „Was in der alten Arbeitswelt vorher automatisch und beiläufig passiert ist, muss man jetzt bewusst gestalten“, sagt Goerendt.